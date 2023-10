INPI vai abrir concurso com 120 vagas e salário inicial de até R$ 11 mil

As oportunidades são destinadas a quem tem nível superior. As provas serão aplicadas em 14 de janeiro de 2024 e terão 120 questões objetivas

O governo federal divulgou nesta terça-feira (31) a abertura de concurso público para o preenchimento de 120 vagas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). As inscrições podem ser feitas de 1º a 21 de novembro por meio do site.

As vagas são para qualquer formação em nível superior ou para graduados em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia, Informática, Biologia.

Ao todo, são 40 vagas para pesquisador em Propriedade Industrial, outras 40 para tecnologista em Propriedade Industrial e 40 para analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial.

Os salários para analista e tecnologista são de R$ 9.144,01, já para pesquisador, chegam a R$ 11.205,93. As provas serão aplicadas em 14 de janeiro de 2024, no Rio de Janeiro e terão 120 questões objetivas. Confira o edital.

Vagas

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial

A1 – Gestão e Suporte – Formação: Administração – 14 vagas

A2 – Gestão e Suporte – Formação: Direito – 02 vaga

A3 – Gestão e Suporte – Formação: Contabilidade ou Ciências Contábeis – 02 vaga

A4 – Gestão e Suporte – Formação: Economia ou Ciências Econômicas – 04 vaga

A5 – Gestão e Suporte – Formação: Engenharia Civil – 01 vaga

A6 – Gestão e Suporte – Formação: Engenharia Elétrica – 01 vaga

A7 – Gestão e Suporte – Formação: Arquitetura – 01 vaga

A8 – Gestão e Suporte – Formação: Psicologia – 01 vaga

A9 – Gestão da TI com ênfase em Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas – 10 vagas

A10 – Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Infraestrutura de TI – 04 vagas

A11 – Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Segurança da Informação – 02 vagas

Tecnologista em Propriedade Industrial

P1 – Biologia Celular e Molecular / Bioquímica / Biotecnologia / Enzimologia/ Microbiologia / Imunologia / Bioinformática – 05 vagas

P2 – Bioquímica / Imunologia / Biologia Celular e Molecular / Biotecnologia / Microbiologia – 15 vagas

P3 – Redes de Comunicação Sem Fio / Sistemas de Comunicações Móveis / Sistemas e Redes de Comunicação Digital / Protocolos de Comunicação -10 vagas

P4 – Processamento de Sinais / Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz / Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz / Reconhecimento de Padrões – 05 vagas

P5 – Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas / Sensores e Biosensores / Aparelhos de Diagnóstico e Terapia / Biomecânica – 05 vagas

Tecnologista em Propriedade Industrial

T1 – Formação: qualquer área de formação – 40 vagas