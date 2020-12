Inpe emite alerta vermelho de chuvas intensas para o ES

Além do Inpe, a previsão do Incaper é de muitas nuvens com chuva nas regiões Sul e Serrana com pancadas, trovoadas e rajadas de vento a partir da tarde

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um alerta vermelho de chuvas intensas e acumulado de chuva para o Espírito Santo entre a manhã desta quarta-feira (23) e de quinta (24), véspera de Natal.

A quarta-feira começou abafada em todo o Estado. A previsão do Incaper é de muitas nuvens com chuva nas regiões Sul e Serrana com pancadas, trovoadas e rajadas de vento a partir da tarde. Nas demais áreas, as nuvens aumentam ao longo do dia com pancadas de chuva entre a tarde e a noite, exceto no Nordeste e Norte do Estado onde não chove.

Os municípios que poderão ser atingidos são:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Alto Rio Novo

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atilio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Governador Lindenberg

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Marilândia

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Pancas

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Bananal

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória.

(*INPE)