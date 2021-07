Inove no fricassê com essas 6 receitas especiais

O fricassê é um prato completo e nós podemos provar! O recheio é marcado pela versatilidade: fica a critério do cozinheiro decidir qual carne escolherá, como frango, peixe, bovina ou suína, ou até mesmo se preferirá uma opção veggie; a combinação do ingrediente principal com o creme escolhido, e muita batata palha, resulta em uma mistura completa, dispensando que outras iguarias precisem compor o prato e obtendo um cardápio delicioso, acompanhado apenas do básico arroz e salada.

E já falamos sobre o custo benefício? Além de render muitas porções e ser uma boa pedida para o almoço em família, a receita é barata!

Agora que você já percebeu que o prato é a aposta certeira para o final de semana, confira nossa lista com 6 receitas de fricassê super especiais!

Fricassê de frango cremoso

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

No liquidificador, bata o milho, o creme de leite, o requeijão, o leite e o caldo de galinha até homogeneizar. Reserve. Derreta a manteiga em fogo médio e frite a cebola e o alho por 3 minutos. Junte o extrato e refogue por 2 minutos. Junte o frango, o milho, a azeitona e refogue por 2 minutos. Misture o requeijão, sal e cheiro-verde. Espalhe em um refratário médio e, sobre ele, o creme de milho. Polvilhe com a muçarela e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos. Retire e sirva polvilhado com batata palha.

Fricassê de carne moída

Tempo: 45min Rendimento: 6 Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de margarina

800g de carne moída

1 cebola média picada

2 dentes de alho picados

1 xícara (chá) de cenoura em cubos

1 lata de ervilhas escorridas

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

1 colher (sopa) de farinha de trigo

1/3 de xícara (chá) de leite

200ml de creme de leite

200g de batata palha

Modo de preparo

Aqueça uma panela grande com metade da margarina e refogue a carne em fogo médio por 5 minutos ou até secar toda a água. Adicione metade da cebola, o alho e a cenoura e refogue por 5 minutos. Acrescente a ervilha, sal, pimenta e salsa e misture bem. Despeje em um refratário grande de 39 cm x 23 cm e reserve. Na mesma panela, aqueça o restante da margarina, acrescente a cebola restante e refogue por 3 minutos. Adicione a farinha dissolvida no leite e mexa por 2 minutos até engrossar. Adicione o creme de leite e tempere com sal e pimenta e espalhe sobre o refogado. Polvilhe com a batata e sirva em seguida acompanhado de arroz branco.

Fricassê de bacalhau

Tempo: 1h (+24h de molho) Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

700g de bacalhau em lascas

1 colher (sopa) de azeite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola em cubos

3 dentes de alho picados

1 cenoura em cubos

1/2 xícara (chá) de champignon fatiado

1 lata de milho escorrido

1 lata de creme de leite (300g)

1/2 xícara (chá) de água

1/3 de xícara (chá) de azeitona picada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de batata palha

Salsa picada para polvilhar

Modo de preparo

Deixe o bacalhau de molho por 24 horas dentro de uma tigela com água na geladeira. Troque a água 3 ou 4 vezes. Aqueça uma panela com o azeite, a manteiga, em fogo médio, refogue a cebola e o alho por 3 minutos ou até murchar.

Acrescente o bacalhau e refogue, em fogo baixo, por 10 minutos, mexendo de vez em quando. Acrescente a cenoura, o champignon, o milho e a água. Cozinhe por 10 minutos ou até a água secar.

Misture o creme de leite, a azeitona, tempere com sal e pimenta. Despeje em um refratário e cubra com a mussarela. Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 minutos. Cubra com a batata palha, polvilhe com salsa e sirva acompanhado de arroz branco.

Fricassê de lombo

Tempo: 1h Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga

1 cebola picada

1 dente de alho picado

3 xícaras (chá) de lombo suíno cozido e desfiado

2 tomates sem sementes picados

1/2 xícara (chá) de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 copo de requeijão cremoso (200g)

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Creme de milho

1 lata de milho-verde escorrido

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de maisena

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Aqueça uma panela, em fogo médio, coloque a manteiga e frite a cebola e o alho até dourar. Adicione o lombo, o tomate, o cheiro-verde, sal, pimenta e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo e reserve. Para o creme de milho, bata o milho, o leite e a maisena no liquidificador até ficar cremoso. Aqueça uma panela, em fogo médio, coloque a manteiga, o creme de milho, tempere com sal e cozinhe, mexendo até engrossar. Em um refratário untado, coloque o refogado de lombo, espalhe o requeijão e cubra com o creme de milho. Polvilhe com o queijo parmesão e leve ao forno médio, preaquecido, por 10 minutos ou até gratinar. Retire do forno e sirva em seguida.

Fricassê de pernil com queijo

Tempo: 40min Rendimento: 4 porções Dificuldade: Fácil

Ingredientes

4 colheres (sopa) de azeite de oliva

1 cebola picada

4 dentes de alho amassados

2 tomates sem sementes em cubos

3 xícaras (chá) de sobras de pernil suíno assado ou cozido desfiado

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Azeite de oliva para untar

1 xícara (chá) de queijo muçarela ralado

1 xícara (chá) de queijo provolone ralado

Batata-palha para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho por 4 minutos. Junte os tomates, a carne e refogue por 4 minutos. Tempere com sal, pimenta e cheiro-verde. Transfira para um refratário médio untado e cubra com os queijos misturados. Leve ao forno médio (180 °C), preaquecido, por 20 minutos ou até dourar levemente. Decore as laterais do refratário com batata-palha e sirva.

Fricassê cremoso com estrogonofe

Tempo: 1h20 Rendimento: 6 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 colheres (sopa) de margarina

1kg de coxa e sobrecoxa desossada sem pele em cubos

1 cebola picada

1/2 xícara (chá) de molho de tomate

2 colheres (sopa) de molho inglês

4 colheres (sopa) de mostarda

4 colheres (sopa) de ketchup

1 e 1/2 caixa de creme de leite (300g)

1/2 xícara (chá) de champignon fatiado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 lata de milho-verde escorrido

1 e 1/2 xícara (chá) de leite

1 e 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo

1 cubo de caldo de galinha

1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Modo de preparo

Derreta metade da margarina em fogo alto e doure o frango. Junte a cebola e refogue por 5 minutos. Adicione os molhos, a mostarda, o ketchup e cozinhe por 5 minutos. Misture 1 caixa do creme de leite, o champignon, sal, pimenta e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos. Reserve em um refratário médio. No liquidificador, bata a margarina restante com o milho, o leite, a farinha e o caldo até homogeneizar. Despeje em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Junte o creme de leite restante, acerte o sal e espalhe sobre o estrogonofe. Polvilhe com o queijo e leve ao forno alto, preaquecido, por 10 minutos ou até dourar levemente. Sirva em seguida.

Fonte: Guia da Cozinha