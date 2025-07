InovaPop movimentou a cidade de Alegre na última semana

A cidade de Alegre foi sede, na última quinta-feira (26) e na sexta-feira (27), da segunda edição da TechCidade Expo, no Parque Getúlio Vargas. O evento foi marcado por exposições e debates entre especialistas, instituições de ensino, empreendedores e estudantes, com foco em inovação, cidades inteligentes, startups, educação profissional e empreendedorismo feminino. Mais de 500 pessoas passaram pelo local durante os dois dias.

O evento foi uma iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do programa InovaPop, com o objetivo de aproximar a ciência e a tecnologia da população capixaba.

Além da Prefeitura de Alegre, o encontro contou com a participação de diversos programas da Secti e com instituições parceiras como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Educação e inovação

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, o encontro cumpriu com a missão de levar a inovação para fora da Região Metropolitana, além de ter unido dois campos fundamentais para a transformação da realidade: educação e inovação.

“A TechCidade Expo foi mais um exemplo na promoção do conhecimento e oportunidades para todas as regiões do Estado, valorizando talentos locais e promovendo inclusão. Ver Alegre sediando um evento como este mostra que a transformação começa quando acreditamos no poder da educação e da inovação para mudar realidades”, afirmou Bruno Lamas.

