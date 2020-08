Inovação e tecnologia na pauta da semana

.

Os reflexos da pandemia para as empresas e a busca de inovação, com o uso de tecnologia como aliada, é tema na agenda de atividades da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) durante a semana. As reuniões das comissões temáticas acontecem em plataforma virtual e podem ser acompanhadas pela TV Assembleia e canais do legislativo no portal e YouTube.

O consultor e palestrante Evandro Milet é o convidado do colegiado de Ciência e Tecnologia para falar sobre o tema “Os impactos da pandemia na inovação das empresas e o uso da tecnologia como aliada”. Além de Milet também abordará o assunto o diretor de Inovação da Federação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Elton Siqueira. O diretor-presidente da Fapes, Denio Rebello Arantes, e representantes da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado (Secti) também estarão presentes.

A Comissão ainda convidou representantes de alguns setores do empreendedorismo capixaba, que devem contribuir com o debate sobre a reinvenção de seus negócios durante e pós-pandemia, como o proprietário da GTI Telecom, Álvaro Araújo França, e o proprietário da empresa Sabino Turismo, Rogério Rodrigues Sabino. O encontro acontece na quinta-feira (13), às 10 horas.

Cooperativa de saúde

Já a Comissão de Saúde vai abordar o cooperativismo médico durante a pandemia. O presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi, é o convidado para falar sobre o tema na terça-feira (11), às 9 horas. A Comissão de Meio Ambiente se reúne na sexta-feira (14), às 14 horas, para tratar da situação de uma barragem em Domingos Martins, município da região serrana.

Confira os dias e horários das reuniões:

Terça-feira 11/08

9h – Comissão de Saúde

13h – Comissão de Justiça

Quinta 13/08

10 h – Comissão de Ciência e Tecnologia

14 h – Frente Parlamentar para Debater a Alienação dos Imóveis da União

Sexta-feira 14/08

14h – Comissão de Meio Ambiente