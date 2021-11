iNOVA Capixaba lança processo seletivo complementar para o Hospital Geral de Linhares

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde – iNOVA Capixaba, criada pelo Governo do Estado para administrar hospitais públicos estaduais, lança processo seletivo simplificado complementar destinado à contratação imediata e à formação de cadastro de reserva. O objetivo é formar o quadro de empregados da iNOVA Capixaba na prestação de serviços em saúde do Hospital Geral de Linhares (HGL), assim que a gestão for migrada para a fundação.

O processo de seleção está sendo realizando por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) e o prazo para encerramento das inscrições é o dia 29 de novembro, com cargos para os níveis Fundamental, Médio, Médio Técnico e Superior, que serão preenchidos por candidatos mediante condições estabelecidas no edital, como avaliação curricular e análise de títulos.

Este novo edital visa a suprir a necessidade de ampliar a oferta de cargos e o banco de cadastros em relação ao primeiro processo seletivo realizado pela iNOVA Capixaba no início deste ano.

Serviço:

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO COMPLEMENTAR Nº03/2021/ iNOVA/ES / DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

Período de Inscrições pela Internet: 11/11 a 29/11/2021

Clique aqui e confira o quadro de vagas.

Clique aqui para realizar a inscrição.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesa

Syria Luppi / Kárita Iana / Luciana Almeida / Thaísa Côrtes / Danielly Schulthais/ Ana Cláudia dos Santos

[email protected]

Comunicação iNOVA Capixaba

Luan Ribeiro / Lívia Romualdo / Gessika Ávila