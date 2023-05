Inmetro oficializa redução de autonomia de carros elétricos

Divulgação/Volvo Autonomia divulgada será menor do que a capacidade real do veículo

A nova portaria do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia) torna oficial o novo padrão de medição de autonomia para automóveis elétricos e híbridos. Divulgada na última quinta-feira (25), a nova determinação regulariza que os números informados para os consumidores deverão ser 30% menores do que os encontrados nos testes .

O documento informa que as fabricantes terão até o dia 30 de setembro para adequar seus sites, redes sociais e material publicitário envolvendo os modelos elétricos e híbridos, contendo os novos dados divulgados oficialmente na tabela do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular ( PBEV ).

Com a medida, o Inmetro busca trazer para a realidade do brasileiro o consumo dos carros elétricos , tentando informar a autonomia mais real possível. Anteriormente, cada fabricante anunciava o veículo com um padrão. Geralmente, os carros que também eram comercializados na Europa, vinham com o padrão WLTP , enquanto os chineses, o padrão CLTC , este conhecido por dados de autonomia muito otimistas.

Apesar da medida ter se tornado oficial agora, algumas fabricantes já se adiantaram, como o caso da Renault , que oferece o Kwid E-Tech como opção 100% elétrica . O modelo foi lançado em abril de 2022, e na ocasião, a fabricante francesa anunciava até 298 km de autonomia em circuito urbano .

Divulgação Chevrolet Blazer EV supera os 500 km de autonomia nas medições dos Estados Unidos, quando chegar por aqui deve ser anunciada com cerca de 400 km

No site dedicado ao Kwid elétrico já é possível ver a nova autonomia de apenas 185 km , mas com uma ênfase nos valores e um asterisco. No rodapé da página, a fabricante explica que esses valores de autonomia correspondem ao ciclo combinado e segundo as novas regras do PBEV , que reduz em 30% a autonomia conseguida em laboratório.

A Peugeot , por exemplo, faz questão de mostrar os valores tanto no ciclo nacional quanto no WLTP , e assim como a Renault, explica as diferenças entre os dados de autonomia.

Até o fechamento desta nota, o site de Jac e Fiat informava a autonomia de JAC E-JS1 e Fiat 500e , respectivamente. Entretanto, no portal da JAC, havia a informação do ciclo aferido ( NEDC ), enquanto no site da Fiat, não havia informação de qual o padrão utilizado .

Fonte: Carros