Inmet emite alerta para chuvas intensas em 27 municípios capixabas

O aviso meteorológico é voltado paras as regiões Norte e Noroeste do ES e tem validade até o fim da manhã desta segunda-feira (22); Ventos também podem aparecer com rajadas de até 60 km/h

Cidades das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo devem ficar em alerta para a possibilidade de chuvas intensas com volumes que podem oscilar entre Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia no período entre a manhã deste domingo (21) até às 11h esta segunda-feira (22).