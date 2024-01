Inmet emite alerta de grande perigo para RJ, SP e BA; veja a previsão

Centro de Operações Rio / Reprodução – A árvore que caiu na Rua Pereira da Silva, em Laranjeiras, atingiu um carro

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas em grande parte do Brasil nesta quarta-feira (24). Na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, alertas de grande perigo foram emitidos, com aviso de acumulado de chuva até às 10h da quarta-feira.

O alerta vermelho indica grande perigo, com acumulado de chuva acima de 100 mm/dia. Isso aumenta o risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos em áreas de risco nas cidades.

No Rio de Janeiro, espera-se um dia com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura variando entre 23ºC e 21ºC. São Paulo terá um panorama semelhante, com dia nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e mínima de 16ºC.

Em Salvador, o dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e a temperatura varia entre 28ºC e 25ºC.

Para agir durante alertas de grande perigo, o Inmet orienta desligar aparelhos elétricos, observar encostas, permanecer em local abrigado, proteger pertences da água e obter informações junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros.

O alerta laranja, também de perigo, abrange estados no litoral e na região central do Brasil, indicando chuvas intensas, ventos fortes, queda de granizo e outros riscos até 10h da quarta-feira.

O Inmet destaca perigo nos litorais de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, com alerta para chuva entre 50 a 100 mm/dia, risco de alagamentos e deslizamentos até 10h da quarta-feira.

Além disso, alertas amarelos indicam perigo potencial, com chuva até 50 mm/dia, ventos intensos, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas até 10h da quarta-feira.

Quanto à previsão para o resto da semana, diversas regiões do Brasil podem esperar pancadas de chuva, raios, rajadas de ventos e trovoadas, de acordo com a influência de fenômenos climáticos específicos em cada região.