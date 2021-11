Inmet emite alerta de chuvas intensas para todo o ES

De acordo com o aviso, que vale até esta quinta-feira (11), pode chover entre 30 e 100 mm de chuva e os ventos podem chegar a 100 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para o risco de chuvas intensas para todas as cidades do Espírito Santo.

De acordo com o aviso, que vale até esta quinta-feira (11), pode chover entre 30 e 100 mm de chuva e os ventos podem chegar a 100 km/h.

Por causa das chuvas intensas, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

A recomendação do Instituto é que a população evite se abrigar perto de árvores e placas de propaganda.

Previsão do tempo

Quarta-feira (10)

De acordo com a previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), na quarta-feira, o tempo segue instável em todo o Espírito Santo.

O sol aparece entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o estado.

A partir da tarde, a chuva pode ocorrer em forma de pancadas com trovoadas em algumas regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul e na Grande Vitória.

Quinta-feira (11)

O sol aparece entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o estado.

A partir da tarde, a chuva pode ocorrer em forma de pancadas com trovoadas em algumas regiões. O vento sopra com moderada intensidade no litoral do estado.

Sexta-feira (12)

O tempo segue instável com poucas aberturas de sol e chuva, ao longo do dia, em todo o Espírito Santo. A temperatura diminui em todas as regiões. O vento sopra com moderada intensidade por todo litoral do estado.

Sábado (13)

O sábado será de sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo.

Domingo (14)

Domingo de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos do dia, em todo o Espírito Santo. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

(*G1)