Inmet: 18 estados e o DF entram em estado de alerta por fortes chuvas

Reprodução Inmet Regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste em Alerta; Chuvas Fortes e Possíveis Impactos em Diversas Localidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para 18 estados brasileiros e o Distrito Federal nesta quinta-feira (4), devido a possíveis tempestades e chuvas intensas . As regiões mais afetadas serão Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, enquanto todo o país enfrentará um dia com tempo fechado e pancadas de chuva isoladas.

No Rio de Janeiro, as chuvas mais intensas devem ocorrer perto de Angra dos Reis e Resende, afastadas da capital. Em Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, a situação é crítica, com previsão de chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos de 60 a 100 km/h.

Os alertas de tempestade abrangem a área metropolitana de Curitiba, norte de Santa Catarina e litoral sul de São Paulo, com previsão de chuvas intensas e ventos de até 100 km/h, podendo haver queda de granizo. Essa instabilidade pode se estender ao litoral sul do país, incluindo Florianópolis e Porto Alegre, classificada pelo instituto como “perigo potencial”.

São Paulo terá pancadas leves e isoladas, com temperaturas entre 20°C e 26°C. Já no Rio de Janeiro, embora as chuvas intensas se afastem, são esperadas pancadas isoladas com trovoadas à tarde, com máxima de 35°C e mínima de 21°C.

No Nordeste, o alerta laranja é para chuvas intensas no litoral do Maranhão e interior de Piauí e Bahia. No Norte, Rondônia, Tocantins, sul do Pará e Amazonas estão em alerta.

O Inmet adverte que as áreas em alerta laranja correm alto risco de cortes de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Recomenda-se evitar abrigar-se sob árvores e torres elétricas devido ao risco de queda ou eletrocussão.

É importante ressaltar que o alerta não garante chuvas intensas em todas as áreas indicadas no mapa meteorológico. Esperam-se, principalmente, pancadas fortes isoladas devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), presente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

Janeiro poderá apresentar poucas precipitações no Norte e Sul, enquanto o Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste devem ter chuvas acima da média. O Inmet destaca que, apesar das instabilidades, o país terá ondas de calor e possíveis temperaturas recordes no início do ano.

Estados em Alerta:

Rio de Janeiro Distrito Federal Minas Gerais Goiás Mato Grosso Paraná (área metropolitana de Curitiba) Santa Catarina (norte) São Paulo (litoral sul) Rio Grande do Sul (litoral) Maranhão (litoral) Piauí (interior) Bahia (interior) Rondônia (maior parte) Tocantins (maior parte) Pará (áreas ao sul) Amazonas (áreas ao sul) Roraima Acre

Fonte: Nacional