Injeção para prevenção do HIV funciona com uma dose ao ano, diz estudo

Estudo indica que lenacapavir, remédio planejado para ser semestral, funciona também de forma anual. Pesquisa continua ainda este ano

Um estudo apresentado nesta quarta-feira (12/3) pela farmacêutica Gilead mostra que o remédio lenacapavir, que previne infecções do HIV, funciona de forma eficaz com apenas uma dose anual.

O medicamento, que está em fase final de testes clínicos, foi produzido para ter uma dose a cada semestre, mas pesquisas conduzidas lateralmente pela farmacêutica mostraram que a proteção dada pela injeção pode durar até 56 semanas (13 meses).

A diferença do novo teste é que o medicamento foi administrado em uma injeção intramuscular, mais profunda, em comparação com as aplicações subcutâneas, mais superficiais, que eram testadas anteriormente.

O remédio não é uma vacina contra o HIV. Ele é apenas um remédio antiretroviral administrado para prevenir que a infecção se instale no organismo em caso de contato com o vírus, de forma semelhante aos comprimidos da PrEP, que são tomados diariamente.

Qual a diferença da dose anual?

O medicamento, administrado por injeção intramuscular, manteve concentrações plasmáticas acima do nível necessário para prevenção do HIV por até 56 semanas.

O vice-presidente sênior da Gilead, Jared Baeten, destacou que a nova opção pode ajudar a superar desafios de adesão e persistência no uso da PrEP, que por necessitar de um comprimido todo dia, muitas vezes acaba tendo sua eficácia prejudicada pelo esquecimento dos usuários.

“O lenacapavir uma vez ao ano, se aprovado, pode se tornar uma nova opção importante de prevenção do HIV ao redor do mundo”, disse ele.

Prevenção do HIV

O estudo de fase 1 do lenacapavir anual incluiu 40 adultos saudáveis, com idades entre 18 e 55 anos, que receberam uma dose única de 5 mil mg. As concentrações medianas do medicamento permaneceram acima do limiar de eficácia por mais de um ano, com níveis superiores aos observados em estudos semestrais, em 95% de concentração.

Esses dados reforçam o potencial da formulação anual, que agora será investigada em estudos mais avançados. As doses semestrais já tinham se provado mais eficazes que a PrEP tradicional.

Um ensaio clínico divulgado em 2024 mostrou que participantes que receberam injeções semestrais tiveram uma taxa de infecção de 0,04%, contra 0,11% entre os que usaram PrEP oral.

Apesar dos avanços, o uso do remédio ainda é experimental e não foi aprovado em nenhum país. Seu nome comercial será Sunlenca. A Gilead espera que os resultados positivos acelerem a aprovação regulatória, com expectativa de lançamento assim que terminarem os estudos clínicos. Enquanto isso, a busca por uma cura para o HIV e a aids continua.