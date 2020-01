Inimigos da HP agitarão pré-Carnaval de SP com bloco “Toca Um Samba Aí”

Para comemorar o aniversário de 466 anos da cidade de São Paulo , a Prefeitura oferecerá uma grande programação cultural com mais de 6 horas de duração. O evento, denominado “Grande Cortejo Mordenista”, contará com a presença de artistas como Elba Ramalho, Karol Conka, Rashid, Ney Matogrosso, Skank, Demônios da Garoa e a bateria da escola de samba Vai-Vai.

Segundo a Prefeitura , serão mais de 300 atividades divididas entre shows, palestras, cinema, dança, circo, teatro programação infantil, debates e roteiros de memória distribuídos por cerca de 150 pontos em todas as regiões da cidade durante o ” Grande Cortejo Mordenista ” que acontecerá no próximo sábado (25).

A abertura do cortejo será no Pátio do Colégio, às 14h, e o itinerário inclui o Theatro Municipal de São Paulo. Para dar vida a personagens históricos, foram convidados atores como Pascoal da Conceição e Marcos Palmeira.

Outros destaques do cortejo são os shows do Emicida, Falamansa, Rastapé, Marcelo Jeneci, Travessos e Art Popular.

Confira as principais atrações do aniversário de São Paulo 2020:

GRANDE CORTEJO MODERNISTA:

12h – Pátio do Colégio: abertura do espetáculo com José Rubens Chachá como Oswald de Andrade. Apresentação do Coral Guarani Amba Vera, seguida da saída do cortejo

13h – Show com Elba Ramalho e Bixiga 70 e cortejo com dançarinos e performers até o Largo São Bento

14h – Show com Karol Conka, Rashid, bboys, bgirls e DJs no Largo São Bento, seguido de cortejo até a Líbero Badaró

14h40 – No Edifício Sampaio Moreira (Rua Líbero Badaró, 340), os personagens Mário de Andrade (Pascoal da Conceição) e Anita Malfatti (Virgínia Cavendish) participam de intervenção

15h – Balé da Cidade se apresenta na Praça do Patriarca, reunindo coreografias inspiradas na obra de Tarsila do Amaral, ao som do grupo Aerogroove; atriz Rosi Campos, como Tarsila do Amaral, apresenta os bonecos gigantes da Cia. PiA FraUs, inspirados em obras do modernismo brasileiro

15h30 – Nas sacadas da Prefeitura, o grupo Demônios da Garoa apresenta clássicos do samba paulistano. Do saguão do prédio, surge a Escola de Samba Vai-Vai, que conduz o público pelo Viaduto do Chá

16h00 – Nas sacadas do Theatro Municipal, Marcos Palmeira interpreta o maestro Heitor Villa-Lobos; João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica Municipal, com os musicistas usando chinelos, em alusão ao ocorrido na Semana de 22; bloco Pagu segue o cortejo até o Largo do Paissandu;

17h30 – No Largo Paiçandu, o boneco do Piolin observa o cortejo com artistas circenses;

18h00 – Na Galeria do Rock, a banda Skank faz um show especial, revisitando seus grandes sucessos; depois, o bloco Pagu conduz o público até o cruzamento das Avenidas Ipiranga e São João;

19h30 – Na das Avenidas Ipiranga e São João, Ney Matogrosso faz show de voz e piano (Leandro Braga);

20h30 – Pela Avenida Ipiranga, o bloco Baixo Augusta embala os participantes com ritmos carnavalescos até a Praça da República, anunciando o Carnaval de Rua de São Paulo.

PRAÇA BRASIL – ZONA LESTE

Endereço: Cohab 2 – Itaquera – Praça Brasil – Av. Nagib Farah Maluf, Jardim Bonifácio

Horário: 16h até 21h

Programação: Reggae Little Lions (infantil), Banda Caminho Suave e Emicida

CASA DE CULTURA DO BUTANTÃ – ZONA OESTE

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri

Horário: 14h até 20h

Programação: Samba Rock Santo Amaro, Eu Soul Sambarock, Sandália de Prata, Cantinho do Samba Rock e Paula Lima

TENDAL DA LAPA – ZONA OESTE

Endereço: Rua Guaicurus, 1.100 – Água Branca

Horário: 19h

Destaque da programação: Marcelo Jeneci

CASA DE CULTURA DA FREGUESIA DO Ó – ZONA NORTE

Endereço: Rua Simão Velho, Vila Albertina

Horário: 14h até 22h

Programação: Miro de Melo e os Bregapunks, Falamansa e Rastapé

CASA DE CULTURA M’BOI MIRIM – ZONA SUL

Endereço: Av. Inácio Dias Silva, s/nº – Piraporinha

Horário: 18h até 22h

Programação: Rodriguinho, Art Popular, Na Palma da Mão, DJ Light e Equipe Black Mad

O Hopi Hari também fará uma programação especial para o aniversário de São Paulo . Nos dias 23,24,25 e 26 de janeiro, os moradores da cidade terão 50% de desconto no valor do ingresso e poderão levar mais 4 acompanhantes, com o mesmo percentual de desconto.