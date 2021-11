Redação João Bidu Inimigos astrais: veja quem são os seus e aprenda a lidar com eles

Você já deve ter notado que com algumas pessoas o relacionamento é agradável e bem mais fácil, seja no âmbito profissional , amoroso e nas amizades mesmo. Já com outros indivíduos, parece que o santo não bate, e sempre há alguma dificuldade impedindo uma boa relação entre ambos, não é mesmo? Em muitos casos, isso pode acontecer devido às diferenças e quase incompatibilidade de signos, que chamamos de inimigos astrais.

Os inimigos astrais são, nada mais nada menos, pessoas com quem temos maior dificuldade de lidar e de conviver em harmonia. Mas vale ressaltar que os inimigos astrais também têm muito a ensinar e aprender conosco. Por isso, é importante conhecer quem são os nossos para sabermos como agir e aprendermos a ter equilíbrio e qualidade de vida ao lado de todos os signos.

Os inimigos astrais de cada signo

Áries

É um exemplo de coragem, dinamismo e ousadia. Impetuoso por natureza, seu signo vai atrás do que quer e não aceita menos do que merece. Porém, é esquentado, precipitado e reativo.

Inimigos astrais: seja mais tolerante e tente compreender o sensível e apegado Câncer.

Há muita atração com Escorpião, porém, procure controlar seu lado genioso e briguento para se entrosar bem com ele.

O relacionamento com Peixes, que simboliza seu inferno astral, é um exercício diário de paciência. Para que as coisas possam fluir melhor, faça o máximo possível para não magoá-lo.

Touro

Gosta de viver bem com todos, tem paciência , determinação e busca segurança em todos os aspectos. Contudo, seu lado ciumento pode provocar atritos nas relações pessoais.

Inimigos astrais: o bicho pega com Áries, com quem enfrenta muitas diferenças. Para que se entendam melhor, maneire nas cobranças e evite atiçar a ira ariana.

Gêmeos é outro signo que não inspira muita confiança por causa do jeitão inconstante, e Sagitário tem necessidade de ser livre. Quer se dar bem com esses signos? Procure pegar menos no pé e segure o seu lado controlador!

Gêmeos

Simpatia, curiosidade e bom papo são seus pontos fortes. Porém, como muda de foco e interesse rapidamente, pode arranjar desafetos entre os signos dependentes e apegados.

Inimigos astrais: divergências sempre pintam com Câncer, que é caseiro e tem dificuldade de aceitar sua inconstância. Este signo precisa de muito carinho.

Atritos são inevitáveis com Touro. Não convém dar motivos para ele alimentar desconfianças. Peixes é carente e não se sente muito seguro com seu jeito. Para se entrosar melhor, oferte o que ele quer: afeto e atenção!

Câncer

Romântico de carteirinha, seu signo é a delicadeza em pessoa e se dedica aos outros de coração aberto. Na paixão, envolve-se por completo, mas espera o mesmo de quem ama.

Inimigos astrais: tem que se empenhar bastante para se relacionar numa boa com Sagitário. Diferente do seu, este signo é aventureiro e arredio.

Outro indomável é Aquário, com quem rola uma química poderosa, mas também conflitos. Procure se adaptar ao jeito dele. Com Gêmeos, o desafio é não provocar brigas. Mostre que quer acertar e respeite as escolhas dele.

Leão

Generosidade, carisma e lealdade se destacam no comportamento do seu signo. Também é supervaidoso e tem um forte orgulho. Detesta ouvir críticas e não lida bem com rejeições.

Inimigos astrais: redobre a paciência para se entender com o exigente Virgem, com quem tem diferenças gritantes.

Câncer é um teste de tolerância e peca pelo excesso de atenção. Se a relação for inevitável, mostre que está no comando e não deixe o par te sufocar. Capricórnio é prático, mas tem um jeito frio que pode congelar seu coração. Estimule-o a ser espontâneo e soltar as emoções.

Virgem

Tem um jeito prestativo, dedicado e se empenha para conquistar tudo que se propõe. Mas seu lado exigente, minucioso e crítico pode ser um estopim para atritos com alguns signos.

Inimigos astrais: a atração é marcante com Aquário, mas as divergências também. Para se entrosar bem, escolha as palavras e não tire a liberdade dele.

A relação não é fácil com Áries. Além de ser apressado, este signo se irrita com o seu ritmo rotineiro. Tente surpreendê-lo. Com Leão, segure as críticas e use seu jeito observador para aprender a lidar com ele.

Libra

Amante das coisas belas e harmoniosas, seu signo possui uma natureza dócil e pacífica. Adora agradar as pessoas, mas pode ser indeciso e vacilar em situações importantes.

Inimigos astrais: abra os olhos com Virgem, que é seu inferno astral. Para o convívio dar certo, dê certezas, evite rodeios e trate logo do que interessa.

Escorpião é outro que pisa em ovos com você: desconfia até da sombra e não sente firmeza. Mostre que quer estar com ele. Com Peixes, há muito romantismo, mas também drama. Procure ser paciente e sensível.

Escorpião

Dono de uma sensualidade estonteante e de uma intuição poderosa, seu signo sabe como envolver e conquistar. Mas é do tipo vingativo , não perdoa fácil nem esquece deslizes alheios.

Inimigos astrais: tem que reunir paciência para se dar bem com Libra. As indefinições deste signo tiram você do sério. Procure ser mais maleável.

Com Sagitário, a relação é instável, mas, se tiver um comportamento menos dominador, pode melhorar. Áries é um convite ao desejo e às brigas. Os dois são duros na queda. Aprenda a ceder.

Sagitário

Seu signo é o mais otimista do Zodíaco, tem fé na vida, é alegre, entusiasta, acredita no lado bom de tudo e de todos. Mas nem sempre respeita limites. Comete excessos e extravagâncias.

Inimigos astrais: o clima fecha com Escorpião, que simboliza seu inferno astral. Para espantar brigas, recorra ao diálogo e seja mais tolerante com o jeito dominador dele.

Outro que testa sua paciência é Câncer, que exige atenção constante. Relaxe e mostre que não topa conflito. Peixes também quer dedicação e afeto. Dose a franqueza e tenha diplomacia.

Capricórnio

Perseverante e responsável, seu signo luta por tudo que ambiciona com paciência. Mas é reservado e rígido. Só se abre com quem confia e conhece bem.

Inimigos astrais: sente dificuldade de se entrosar com signos do Fogo, extrovertidos e impetuosos. Com Áries, que é a impaciência em vida, precisa manter a calma e o controle para evitar atritos.

Leão também não é fácil de lidar e a convivência requer jogo de cintura. Agora, o mais complicado é Sagitário, que não aceita regras. Não tente ajustá-lo ao seu jeito de ser.

Aquário

Seu signo tem ideias férteis, volta-se para a coletividade, curte o que é diferente. Livre e irreverente, valoriza as amizades, mas não se apega nem tolera cobranças.

Inimigos astrais: tem problemas com os signos contidos e realistas. Com Touro, é preciso boa vontade para superar diferenças e melhorar o astral.

O jeito de Virgem, reservado e exigente, não bate com o seu – seja flexível e chame para a conversa. Capricórnio cobra responsabilidades. Não se deixe abater e mostre que sabe o que quer.

Peixes

Intuitivo e muito sensível, seu signo é um dos mais românticos e sonhadores. Porém, quando se depara com desafios, pode fazer dramas ou fugir dos problemas.

Inimigos astrais: pode ter conflitos e se magoar com o reativo Áries, que fala sem pensar e não espera por ninguém. Mostre que sinceridade combina com gentileza.

Com Libra, a atração é grande, mas emperra na hora das decisões. Inspire-o a ser mais firme e te apoiar. Aquário foge de laços de dependência e é seu inferno astral. Maneire nos dramas e carências.

