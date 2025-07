INÍCIO DO 3º CPAAR – CURSO DE PATRULHAMENTO EM ÁREAS DE ALTO RISCO DO BME

Na manhã da última segunda-feira (14), teve início o 3º Curso de Patrulhamento em Áreas de Alto Risco (CPAAR) do Batalhão de Missões Especiais (BME), da Polícia Militar do Espírito Santo, localizado em Cariacica/ES. A cerimônia de abertura foi marcada por uma aula inaugural de alto nível, que contou com a presença ilustre do tenente Everton Moraes Concha, que ministrou uma palestra aos alunos do curso.

O turno, composto por policiais militares voluntários e altamente motivados, está preparado para enfrentar semanas intensas de capacitação técnica, física e psicológica, visando aprimorar as táticas de patrulhamento em regiões de alto risco e elevar ainda mais o nível de excelência do policiamento tático no Estado.

Na imagem oficial registrada em frente à sede do BME, os alunos aparecem perfilados e demonstrando o espírito de disciplina e camaradagem que marca o início desta jornada. O curso tem como lema: “Antes a morte que a desonra!”, deixando claro o comprometimento e o padrão de entrega exigidos dos futuros operadores.

O CPAAR reforça o compromisso da Polícia Militar do Espírito Santo com a formação continuada, o enfrentamento qualificado da criminalidade e a valorização da tropa especializada.

