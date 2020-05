Iniciativa visa formação profissional da mulher

.

O Projeto de Lei (PL) 197/2020, que trata da redução de pelo menos 30% nas mensalidades de instituições de ensino privadas, encabeça a pauta da sessão ordinária virtual desta segunda-feira (18), com início às 15 horas. A Ordem do Dia traz ainda a votação em regime de urgência de outras três matérias apresentadas por parlamentares. Os quatro PLs são relacionados ao combate à pandemia da Covid-19.

O PL 197/2020 tramita em conjunto com outras matérias de tema correlato: os PLs 205/2020, do Pastor Marcos Mansur (PSDB); 206/2020, de Enivaldo dos Anjos (PSD); 212/2020, de Capitão Assumção (Patri); e 237/2020, do Dr. Rafael Favatto (Patri). Na última quarta-feira (13), a proposta recebeu parecer pela constitucionalidade com emenda substitutiva da Comissão de Justiça.

Na comissão de Educação, o relator Vandinho Leite (PSDB) solicitou prazo para análise, com o colegiado debatendo a proposta em uma primeira reunião virtual no mesmo dia com setores envolvidos. No fim da manhã desta segunda (18), nova reunião é promovida para discutir o parecer do colegiado. Além de Educação, o PL 197 passará pelas comissões de Saúde, Defesa do Consumidor e Finanças.

Demais urgências

Também em regime de urgência, será discutido o PL 261/2020, de Alexandre Xambinho (PL), que suspende temporariamente o envio de certidões de protesto de débitos inscritos na dívida ativa, tributária ou não, durante o período em que durarem os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Em seguida as comissões analisam em Plenário o PL 253/2020, que antecipa para o domingo da mesma semana a comemoração de determinados feriados durante o período de emergência em saúde pública no Estado. A matéria foi apresentada por Dr. Rafael Favatto (Patriota), autor também do quarto item da pauta, o PL 227/2020, que autoriza o Poder Executivo a aumentar em até 100% a alíquota incidente de ICMS para cigarro e artigos correlatos.

Vaga na Mesa

Será lido no Expediente da sessão desta segunda (18) o Projeto de Resolução (PR) 9/2020, da Mesa Diretora, que define somente para após o retorno de sessões presenciais a realização de eleição para cargo vago na Mesa Diretora durante o período em que ocorrerem as sessões virtuais.

Já existe requerimento de urgência para a matéria, que foi motivada pela renúncia do deputado Luciano Machado (PV) à vaga da 1ª Secretaria da Mesa. Enquanto as sessões forem de modo remoto, a deputada Raquel Lessa (Pros), 3ª Secretaria, deverá assumir temporariamente as funções, conforme adiantado pelo presidente Erick Musso (Repubicanos) na última sessão.

Ao vivo

A sessão virtual pode ser assistida na Grande Vitória pela TV Assembleia nos seguintes canais: 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também terá transmissão online pelo YouTube, Facebook e site da Casa: