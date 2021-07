Iniciativa visa à prevenção de queimaduras

Cerca de um milhão de brasileiros sofrem queimaduras todos os anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Geralmente, elas acontecem por negligência e, na maior parte das vezes (78%), no ambiente doméstico, atingindo em 40% das vezes crianças de até 12 anos de idade. O manuseio de fogos de artifícios e outros objetos explosivos líquidos em altas temperaturas, o uso do álcool para acender churrasqueiras e a presença de crianças em cozinhas são considerados os principais causadores do problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ocorrem cerca de 300 mil casos de queimaduras de crianças por ano no país.

Para que a população capixaba tenha mais conhecimento e informações sobre as condutas necessárias para prevenir acidentes e também tenha noções de primeiros socorros a serem prestados às vítimas, o deputado Doutor Hércules (MDB) propôs o Projeto de Lei (PL) 275/2021 instituindo a Semana Estadual de Prevenção às Queimaduras.

A semana seria realizada no início do mês de junho, coincidindo com o Dia Nacional de luta contra queimaduras, celebrado em 6 de junho. “Queremos que essa data seja marcada em todo o Estado com atividades de conscientização quanto à prevenção e orientações sobre primeiros socorros, com o intuito de reduzir acidentes e, com isso, reduzir o contingente da população com sequelas por queimaduras e o número de vítimas fatais”, justifica o parlamentar.

Segundo Doutor Hércules, uma atividade de âmbito estadual dedicada a difundir informações e a desenvolver uma consciência quanto à necessidade de prevenir acidentes que produzam queimaduras é um meio eficaz para combater tais eventos, os quais, quando não causam a morte da vítima, deixam como consequências sequelas estéticas, funcionais ou psicológicas de difícil superação.

Entre as diversas atividades sugeridas no projeto de lei estão distribuir relação de produtos, sobretudo de uso doméstico, com a indicação da substância que possa provocar queimaduras; e informar em cada região do Estado do Espírito Santo quais são as unidades de saúde aptas a prestar socorros e tratamentos especializados às vítimas de queimaduras.

A matéria será analisada pela Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa.