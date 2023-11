Iniciativa quer capacitar nano e micro influenciadores de beleza

Divulgação Tudo Pra Creator, iniciativa da Unilever Brasil, quer capacitar nano e micro influenciadores de beleza

Como parte de uma estratégia para fortalecer a área de Beleza e Bem-Estar da companhia, a Unilever lança, neste mês, o projeto “Tudo Pra Creator”: uma iniciativa para nano e micro influenciadores que tem como objetivo principal capacitar criadores de conteúdo de beleza nas cinco regiões do país. O projeto é um braço da plataforma Tudo Pra Cabelo, um portal da própria empresa que traz dicas de cuidados com os fios.

O Brasil é o segundo país que mais segue influenciadores no mundo todo, atrás apenas das Filipinas, revela um levantamento da agência We Are Social . Além dele, um estudo da empresa de análise de audiência Nielsen mostra que o país tem mais de 500 mil influencers com mais de 10 mil seguidores pelas redes sociais.

Com quatro módulos, o Tudo Pra Creator terá dicas de finanças, marketing de conteúdo e gestão de redes sociais, além de, claro, beleza. Niina Secrets, Lettícia Muniz e Adam Mitch são alguns dos nomes que ministrarão aulas no programa que pretende profissionalizar mais de 5 mil criadores de conteúdo no segmento de beleza.

“Tem gente que quer isso para a carreira, né? Já é uma profissão, e quando eu falo capacitar, não é só, por exemplo, a escolha da luz que a pessoa vai usar, a gente vai ter aula sobre finanças, sobre como gerir o seu próprio negócio, como administrar uma empresa, porque a gente quer, de fato, que essas pessoas se capacitem e possam se tornar grandes nomes no futuro”, comenta Paula Paiva, líder de conteúdo e influência da Unilever Brasil.

“A nossa meta inicial é ter influenciadores de todas as regiões. A gente não tem restrição de Rio/São Paulo, nada disso. A ideia é que a gente consiga ter micro influenciadores em cada município do Brasil”, complementa. Todo o processo será 100% digital e poderá ser feito de forma gratuita no site oficial do projeto. O candidato deverá preencher alguns pré-requisitos, entre eles, ter 18 anos ou mais, possuir uma conta com mais de 3 mil seguidores no Instagram e ser ativo nas redes sociais.

O projeto e a curadoria dos influenciadores são realizados pela Mynd, uma das maiores agências de marketing de influência e entretenimento do país e que tem Preta Gil entre os sócios. Fátima Pissarra, CEO da agência, é uma das profissionais que também ministrará aulas na escola.

“A gente que quer pessoas se desenvolvam pelo Brasil todo para que o universo de beleza possa contribuir para a empregabilidade da mulher. Às vezes, uma pessoa que tem que ficar dentro de casa consegue também ser uma influenciadora de beleza. Então, é um mercado de muita oportunidade de crescimento e que pode ser rentável para muitas mulheres no Brasil inteiro. E a gente quer falar com todas elas”, afirma Fátima.

Ela dá dicas para quem deseja se destacar na internet: “Olha, eu acho que entender que a profissão é uma profissão que você tem que ter rotina, tem que ter disciplina, tem que ter recorrência, não pode ser tipo ‘Ah, eu faço um conteúdo uma vez por semana e quero ser famoso’. Não. Você tem que entender que você está empreendendo”.

E acrescenta: “É a mesma coisa que abrir um restaurante. Você tem que pensar na estratégia, tem que pensar no seu competidor, em posicionamento, em planejamento, em agenda. É igualzinho um restaurante, porque é a sua profissão, tem que dar certo, você vai investir nisso e espera um retorno”.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher