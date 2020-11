Iniciativa prevê unidades móveis de saúde feminina

Aproximar as capixabas dos serviços de saúde é o objetivo de iniciativa apresentada pelo deputado Capitão Assumção (Patri) ao governo do Estado. Em indicação (2.033/2020) protocolada na Assembleia Legislativa (Ales) e aprovada pelo Plenário, o parlamentar solicita que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disponibilize unidades móveis de atendimento para o Programa de Atenção à Saúde da Mulher.

O objetivo é que essas unidades móveis ofertem diferentes tipos de serviço, como tomografia computadorizada, ecografia, exame preventivo de câncer de colo de útero e mamografia. A indicação também sugere que essas unidades devem ser distribuídas conforme a divisão das microrregiões do Estado.

“Desta forma, a disponibilidade das unidades nas microrregiões do Estado do Espírito Santo estimularia as mulheres a procurar o atendimento por conta da proximidade da unidade com suas casas, ou até mesmo dos seus locais de trabalho. E pela facilidade do atendimento, essa iniciativa atuaria com zelo pela vida das mulheres capixabas”, justifica o autor da proposta.

Indicação

A indicação é um instrumento legislativo previsto no Artigo 174 do Regimento Interno (Resolução 2.700/2009) do Legislativo capixaba. Essa proposição é uma sugestão que os parlamentares podem apresentar aos outros Poderes do Estado, municípios e também a outros estados da federação para que sejam adotadas providências de questões relacionadas ao interesse público quando tal assunto não seja de iniciativa legislativa ou quando a execução administrativa não seja de competência da Assembleia.