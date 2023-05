Iniciativa do Governo do Estado é finalista em concurso internacional de Transporte Público

O projeto Transcol Mais Sustentável, desenvolvido pela Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) alcançou uma importante conquista ao se tornar finalista no concurso internacional da União Internacional de Transportes Públicos (UITP).

A iniciativa, realizada em parceria com as empresas Unimar Transportes, Viação Grande Vitória e Grupo Santa Zita, foi eleita por jurados internacionais uma das três melhores do mundo na categoria “Clima e Saúde”.

O programa disputa o primeiro lugar com iniciativas da Índia e da Espanha e os vencedores serão anunciados durante a cerimônia de encerramento do Encontro Global de Transporte Público da UITP, que ocorrerá de 04 a 07 de junho, em Barcelona, na Espanha.

O Transcol Mais Sustentável visa implementar um sistema global de sustentabilidade atingindo não somente os usuários, mas também a todos os colaboradores envolvidos direta ou indiretamente no sistema de transporte público da Grande Vitória.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressalta a relevância do reconhecimento ao trabalho desenvolvido no Espírito Santo.

“Estamos honrados em sermos finalistas nesse importante e respeitado concurso. Esse é um reconhecimento ao compromisso do Espírito Santo com a sustentabilidade e o meio ambiente e com o desenvolvimento de soluções inovadoras para o transporte público”, destaca Damasceno.

O secretário explica que o programa tem promovido a adoção de práticas ambientais e tecnologias sustentáveis, como a utilização de ônibus elétricos e energia solar em terminais, garagens e empresas e, principalmente, melhorias no gerenciamento de resíduos, aumento da reciclagem de materiais e logística reversa.

“O Transcol Mais Sustentável tem contribuído para a redução de gases de efeito estufa, redução do uso de recursos naturais, como água, energia e insumos; redução dos riscos de acidentes ambientais, como contaminação do solo e da água e incentivo ao reaproveitamento de materiais. Tudo isso se dá por meio de processos, treinamentos e ações ambientais envolvendo diretamente os colaboradores, criando multiplicadores com o objetivo de disseminar conhecimentos e promover o cuidado com o meio ambiente”, afirma o secretário.

O programa é realizado por empresa especializada em soluções sustentáveis, por meio de avaliação sistêmica dos processos de sustentabilidade. Entre os resultados obtidos estão a minimização do descarte de resíduos e materiais contaminados em aterros, aumento da reciclagem, implantação da logística reversa, redução dos riscos de contaminação ambiental, treinamentos periódicos e avaliação dos procedimentos ambientais nas garagens e gerenciamento de resíduos, incluindo transporte e destinação final, dentro da política ESG e SDG/ONU.

Todos os resultados são medidos e avaliados em um sistema on-line, indicadores e Power BI, com o objetivo de dotar os gestores de informações para as tomadas de decisões preventivas, garantindo a implantação e a funcionalidade do programa.

Os benefícios também envolvem a minimização das emissões atmosféricas com controle mensal de opacidade; a satisfação dos funcionários com as modificações e melhorias realizadas nas estruturas de trabalho; mudanças comportamentais por meio da disseminação do conhecimento, satisfação dos usuários do sistema e da comunidade próxima às empresas; conservação dos corpos d’água e sistemas de esgotamento sanitário. O Transcol Mais Sustentável está promovendo boas práticas na gestão ambiental, disseminando uma nova cultura de sustentabilidade no transporte público.

Fonte: GOVERNO ES