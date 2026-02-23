Iniciativa busca valorizar e preservar a Cachoeira de Matilde

A Cachoeira de Matilde, localizada no município de Alfredo Chaves, pode passar a figurar como local de relevante interesse patrimonial e natural do Espírito Santo. É o que prevê o Projeto de Lei (PL) 787/2025, de autoria do Coronel Weliton (PRD), em análise na Assembleia Legislativa (Ales).

Bastante conhecido por turistas e capixabas, o atrativo turístico situado a 95 quilômetros de distância da capital Vitória movimenta o turismo ecológico e de aventura, atraindo visitantes de diversas regiões e contribuindo diretamente para a economia local.

Em sua justificativa, Coronel Weliton enfatiza a riqueza natural do local. “Além do valor turístico, a área possui relevante importância ambiental, abrigando ecossistemas naturais que auxiliam na preservação da biodiversidade e na manutenção dos recursos hídricos”.

A Cachoeira de Matilde, com 70 metros de altura, é a maior do estado em queda livre. O deputado enfatiza a necessidade de proteger e valorizar esse tesouro. “Seu reconhecimento como de relevante interesse patrimonial e natural reforça a necessidade de incentivar práticas de conservação e de promover o uso sustentável do espaço, garantindo sua preservação para as gerações futuras”.

O PL está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e também será avaliado pelos colegiados de Cultura, de Turismo e de Finanças.

Confira a íntegra e o andamento do PL 787/2025 na Ales

Fonte: POLÍTICA ES