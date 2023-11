Ingrid Ohora perde 9kg em 30 dias após sofrer hate na internet

Reprodução/Instagram Ingrid Ohora explica que mudou sua alimentação e adequou a uma rotina de treinos





A influenciadora Ingrid Ohora decidiu mudar o seu padrão de vida, após receber várias críticas sobre o seu corpo no vídeo que viralizou em que se passava pela cantora Anitta. No vídeo, ela aparece vestindo um conjunto de shortinho e top, inspirado no videoclipe “Funk Rave”.

Com uma cobrança pelos padrões de beleza, a influenciadora teve que lidar com comentários negativos sobre sua aparência. “Há um pouco mais de um mês fiz um vídeo brincando de ser a Anitta por um dia. Era uma brincadeira, mas se tornou um pesadelo quando as pessoas na internet só falavam mal do meu corpo. Chegaram a me oferecer lipo na época de graça, eu agradeci e disse não”, relembra.

Por não ser a favor de procedimentos estéticos, Ingrid resolveu adequar a sua rotina um estilo de vida mais saudável e ativo. “No início eu perdi 5kg rápido após cortar as besteiras. Meu corpo tomou um choque. Mas a diferença mesmo veio depois que combinamos dieta e treino no acampamento que fiz na casa do meu coach. Fiquei por 30 dias no total na casa dele fazendo esse projeto. Não passei fome, nada de dietas malucas. Eu tenho de 3 a 4 refeições por dia. Treino 5 vezes na semana e faço cardio todos os dias”, explica.

Ingrid ainda aponta que tem acompanhamento nutricional e de personal. “É importante que você tenha acompanhamento com seu nutricionista e personal, o André está sendo um coach perfeito. No total eu perdi 9kg , eu estava com 74kg com 1,57 de altura. Nos primeiros 5 kg que perdi, eu apenas cortei besteiras, mas ainda assim meu corpo não aparentava mais saudável, já que não estava treinando. Quando comecei o projeto com meu coach André Habowsky no início de outubro, eu estava com 69 kg e hoje estou com 65kg, “ aconselha.

Fonte: Mulher