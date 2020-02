Inglaterra: homem esfaqueia duas pessoas em Londres e acaba morto pela polícia

Um homem esfaqueou um grupo de pessoas em Londres, neste domingo (2), informou a polícia local, que está tratando o caso como um “ato relacionado a terrorismo”.

Leia também: Eduardo Bolsonaro defende Weintraub e diz que só “pessoal Paulo Freire” fala mal

Até o momento, a polícia confirmou que duas pessoas foram feridas e que matou o autor do ataque, ocorrido em Streatham, no sul da capital da Inglaterra .

Em vídeos que já circulam na web, é possível ver várias pessoas no chão e carros de polícia e ambulâncias ao redor.

Leia também: Governador de Goiás é acusado de nomear parentes para cargos públicos

Looks like this was another terror attack in London. Armed officers run away from the attacker after he was shot dead because he had a device strapped to him.

Im sick of this. Time to move out of London. #streatham pic.twitter.com/OHEcez3G7z

— Mark (@markantro) February 2, 2020