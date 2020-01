INFORME – Detran|ES cancela provas práticas em alguns municípios por conta das chuvas

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que, em razão da constante chuva e alagamentos, fez-se necessário o cancelamento de algumas bancas de provas práticas de direção veicular agendadas para esta segunda (27) no município de Muniz Freire, terça-feira (28), no município de Colatina, e no último sábado (25), no município de Castelo. O reagendamento das provas ocorrerá assim que os municípios estiverem reestabelecidos.

Os Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Clínicas Médicas e Psicológicas já foram informados pelo Órgão sobre os cancelamentos. Os candidatos devem procurar os CFCs e Clínicas em que estão matriculados para outras informações e reagendamento da nova data, sem ônus, mesmo para aqueles candidatos que estiverem com seus processos vencendo.

Provas canceladas:

Castelo – Categorias A, B, C, D e E.

Colatina – Categoria B.

Muniz Freire- Categorias A e B.

