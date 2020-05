Influenza: resultado parcial mostra Espírito Santo em segundo lugar na meta de vacinação

.

Faltando duas semanas para finalizar a 22ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza, os resultados parciais apontam o Espírito Santo em segundo lugar no Brasil na meta total, com a imunização de 78,2% do público-alvo.

Dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), desta quinta-feira (21), informam que 938.687 doses foram aplicadas no público-alvo no Estado, que tem como população a ser vacinada 1.438.975 pessoas, entre grupos com e sem meta. A Campanha encerra em todo território brasileiro no próximo dia 05 de junho.

No Espírito Santo, a meta de cobertura vacinal de 90% foi superada para os grupos prioritários convocados na 1ª fase desta Campanha, com 131,76% dos idosos vacinados e 98,19% dos trabalhadores da saúde imunizados.

Porém, a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, ressalta que ainda há metas importantes a serem alcançadas, em especial aos grupos de crianças e gestantes. “As crianças e gestantes são grupos de risco para infecções pelo vírus influenza, pois são vulneráveis a complicações graves que podem levar à morte, por isso é importante uma boa adesão desse público à vacinação”, disse.

Dados no Espírito Santo

Dos grupos em que há meta de vacinação de 90% da cobertura vacinal, até a manhã desta quinta-feira (21), no Espírito Santo, o público idoso e dos trabalhadores da saúde superaram a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, com 131,76% (488.542 vacinados) e 98,19% (97.754), respectivamente.

Nos demais grupos, a meta ainda precisa ser alcançada, como as crianças com 35,7% (99.904 vacinadas), gestantes 31,38% (12.613 vacinadas), puérperas 39,44% (2.597 vacinadas), indígenas 81,54% (3.777 vacinados) e adultos de 55 a 59 anos com 30,42% (49.649 vacinados).

