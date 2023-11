Influenciodora Dara Diniz lança ‘ensaio nu’ e vira caso de polícia

Por conta da confusão, Dara teve que mudar os planos do ensaio e clicar tudo no apartamento alugado

Capa da revista Sexy deste mês, Dara Diniz, modelo e atriz do Teste de Fidelidade da RedeTV!, passou por momentos tensos na Espanha ao fotografar com pouca roupa nas ruas. O perrengue aconteceu nos bastidores, quando o ensaio foi interrompido pela polícia. Dara e a equipe foram abordados e conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento.

“Foi tenso, deu polícia. Na verdade, não tirei a roupa em público. Fiquei de lingerie numa rua deserta, mas alguém chamou a polícia e fomos pegos no flagra”, revela. “Na hora foi muito tenso, fiquei com medo de ser presa. Rolou estresse, não sabíamos como reagir. A ideia era fazer começar o ensaio na rua e terminar num apartamento, mas não rolou”.

Por conta da confusão, Dara teve que mudar os planos do ensaio e clicar tudo no apartamento alugado. Um espaço luxuoso no centro de Paris com uma vista panorâmica. Inspirada na ‘Barbie’, ela surgiu em fotos bem intimistas usando looks da boneca. Para o ensaio, a modelo desembolsou R$ 48 mil, incluindo passagens aéreas, fotógrafo, produção e locação.

“É um investimento alto, mas era meu sonho posar para a Sexy com uma produção internacional. Além de clicar, consegui fazer um tour por lá e tudo isso valeu a pena, mesmo com o perrengue”, diz rindo. “Quando assinei com a revista já pensei em resgatar essa coisa do luxo com uma pegada gringa. Não queria posar nua só para aparecer pelada, queria algo conceitual e bonito”.

Todo o esforço e investimento valeram a pena. A capa da Sexy chega com a expectativa de se tornar uma das mais vendidas do ano. Para fechar 2023 em grande estilo, Dara assinou também com a SpicyFire, revista que já tirou a roupa de famosas como a ex-BBB Fani Pacheco. O ensaio será produzido no Rio de Janeiro com um tema tropical.