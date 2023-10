Divulgação Influenciadoras dão dicas para arrasar na maquiagem do Halloween

Com a chegada do mês de outubro, já começam os preparativos para as festas de Halloween, celebrado oficialmente no dia 31. Para fugir do óbvio e não pesar no bolso, muitas vezes, basta caprichar na maquiagem! Por isso, o iG Delas convidou um time de peso formado pelas influenciadoras Camila Pudim, Jéssica Cardoso, Renata Santi e Juliana Motta para dar dicas de makes para o Dia das Bruxas. O quarteto promoveu, no dia 4, o evento Hallowmigas, que reuniu famosas como Lívian Aragão, Mari Maria e Blogueirinha em São Paulo.

As quatros responderam juntas a quatro perguntas sobre como arrasar na maquiagem do Halloween.

#1 Como escolher os produtos certos para uma make de Halloween?

Hoje em dia, eu tenho alguns produtos de maquiagens artísticas em casa, mas no início, o essencial para mim era uma paleta de sombras bem colorida e um delineador. Já resolvia todos os meus problemas! Eu demorei para aprender, porque, como eu não fiz curso nem nada, eu aprendi sozinha. Foram muitos produtos que não deram certo até chegar aos produtos que dão certo. Se você for fazer uma make artística, eu te indicaria um “clown”, que é o melhor produto para fazer uma pele colorida, que não craquela, que fixa. Mas se você quiser fazer só um delineado legal, existem vários delineadores coloridos. Então, depende muito da maquiagem que você quer fazer, seja ela artística ou não.

#2 O que é essencial na hora da maquiagem artística?

Muita paciência, gente! Muita calma, respira fundo porque demora horas e horas. Tem maquiagem artística que passa de 12 horas. Então assim, toma bastante água, tenha muita calma, muita paciência, coloque uma música para relaxar e vai com fé.

#3 Qual o truque que você não abre mão na hora da maquiagem artística?

Além da skincare, use produtos com duração prolongada! Rímeis e delineadores à prova d’água, por exemplo… uma pele blindada é uma ótima escolha também! Não esqueça nunca da bruma fixadora, viu? Quando a gente quer curtir o Halloween, a make precisa durar a nossa diversão inteira!

#4 Uma dica para quem quer arrasar no Halloween?

Se divertir! Escolher aquilo que te faz bem. A maquiagem não tem uma ordem, não tem certo ou errado. Acho que você tem que escolher aquilo que você gosta, que te faz bem. Essa é a melhor dica que alguém pode dar. Viu uma make de inspiração que é a sua cara? Confie que vai dar certo! Sobre as roupas: em último caso, um pretinho básico é tudo o que você precisa para combinar com a sua maquiagem sensacional e assustadora.

