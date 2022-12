Influenciadora revela não dar presentes de Natal para os filhos

Divulgação – Influenciadora Laís Brito revela não dar presentes de Natal para os filhos

Natal é, definitivamente, a época preferida de muitas pessoas. É, também, o momento em que os shoppings estão lotados, as lojas mais ainda — tudo isso em busca do presente perfeito. Mas para a influenciadora Laís Brito, o Natal é muito mais do que isso. Esse, inclusive, é um dos motivos para ela ter decidido não presentear seus dois filhos nessa época do ano.

“Natal, para mim, é uma data muito importante, muito especial. É quando todas as pessoas estão com o coração cheio de bondade, gratidão e o desejo de partilhar. E eu adoro passar isso para os meus filhos”, conta. Ela diz que com o nascimento dos filhos, a única coisa que mudou em relação ao Natal foi a vontade dela de passar esses sentimentos para eles, porque ficou ainda mais forte.

Quanto ao fato de não presentear os filhos, ela explica que ela e o marido não têm o costume de definir datas especiais para dar presentes. “Isso nunca foi uma questão, tanto que eles nem sentem falta. Nós sempre tentamos trazer a importância desses dias com vivências e experiências. Acho que quando a gente foca muito no presente, acaba esquecendo o real significado da data, que é tão importante”, completa. Mas isso não significa que eles não vão ou não podem ganhar presente, ela diz que não é uma regra presenteá-los no dia.

As crianças não se incomodam quanto a isso. De acordo com Laís, elas ainda ganham presentes de familiares, mas aprenderam a não esperar por isso e, sim, a valorizar o momento de celebração. “A lição é justamente a gente enxergar a importância dessa data, que é muito grande. A gente senta com eles, coloca a história do nascimento de Jesus, fala sobre o Papai Noel, leva para esse sentido, para os valores”, conta.

E quando perguntada sobre o que as pessoas acham disso, Laís diz não se incomodar. “Nós sempre fomos muito certos de todas as decisões que tomamos com nossos filhos. Sempre fui muito segura quanto à criação deles. Ninguém nunca falou nada, mas se falar não vou me incomodar também!”.