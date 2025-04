Influenciadora que atropelou crianças é solta sem fiança

Ela estava presa desde o último domingo (30), quando atropelou três pessoas, sendo duas crianças, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha

A influenciadora digital Sara Gabriela Ratunde Santos, de 25 anos, foi solta neste sábado (5) após decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus-ES). Ela estava presa desde o último domingo (30), quando atropelou três pessoas — duas delas crianças — ao invadir um parquinho com o carro, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha.

Inicialmente, a Justiça do Espírito Santo havia determinado que a jovem só poderia deixar a prisão após o pagamento de uma fiança de R$ 60 mil. Como o valor não foi pago, ela permaneceu detida. Porém, o STJ concedeu habeas corpus permitindo a soltura sem a necessidade de pagar o montante arbitrado.

A decisão foi assinada pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca. “Concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva imposta à paciente, se por outro motivo não estiver presa”​, diz o texto.

A defesa da influenciadora foi procurada pela reportagem de A Gazeta para comentar a decisão. Por nota, o advogado Matheus Segantine disse que essa é uma vitória da defesa, de Sara e da sociedade. “A liberdade é a regra, não a exceção, no Estado Democrático de Direito”, disse o advogado que integra a defesa da influenciadora. Veja o posicionamento na íntegra no fim da reportagem.

O caso

O atropelamento aconteceu na tarde de domingo (30). Segundo a Polícia Militar, Sara Gabriela dirigia um Hyundai Creta sem ter carteira de habilitação e, antes do acidente, teria fumado maconha. Ela admitiu o uso da droga aos policiais e uma porção do entorpecente foi encontrado dentro do carro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a influenciadora bateu em uma motocicleta, perdeu o controle da direção e invadiu uma praça, atingindo uma mulher de 20 anos e duas meninas, de 5 e 2 anos, que brincavam no parquinho. A criança de cinco anos precisou ser levada ao hospital.

Ainda segundo os policiais, o teste do bafômetro feito em Sara deu negativo, mas ela se recusou a realizar exames clínicos para detecção de outras substâncias. Após o flagrante, foi autuada por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (duas vezes), dano ao patrimônio e injúria, sendo encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.

A decisão do STJ que permitiu a soltura de Sara ainda será publicada oficialmente em 8 de abril, mas já teve efeito imediato com a comunicação ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, conforme consta na certidão do processo.