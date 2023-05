Influenciadora fala sobre importância das tranças em sua vida

Divulgação Gabi Vimercati aponta penteado como forte influência em sua identidade

O cabelo tem grande importância na autoestima de várias pessoas, mas os fios ganharam relevância ainda maior: carregam história, cultura e ancestralidade. Para a influenciadora Gabi Vimercati, alguns penteados são capazes de expressar as raízes de cada um.

“As tranças afros carregam uma bagagem ancestral muito forte, são formas de expressão e identidade para muitas comunidades negras ao redor do mundo, além de ter diversos significados”, diz. Abaixo, ela lista alguns deles:

Identidade cultural : “As tranças afros são uma forma de expressão cultural e uma maneira de celebrar a beleza e a diversidade do cabelo afro-texturizado”;

História : “Elas têm raízes históricas profundas e foram usadas como uma forma de comunicação e identidade em muitas sociedades africanas”;

Proteção : “Também podem ser uma forma de proteção para o cabelo, ajudando a manter os fios hidratados e protegidos contra danos. Alguns cuidados são essenciais, listei alguns mais à frente”;

Espiritualidade : “Em algumas culturas africanas, as tranças afros são vistas como um símbolo de conexão espiritual com os ancestrais e com a natureza”;

Empoderamento : “Muito se fala disso hoje em dia, mas para muitas pessoas negras, o uso de tranças afros é uma forma de empoderamento e resistência contra a discriminação e o racismo há muitos anos. Ao abraçar suas tranças, elas afirmavam sua identidade e rejeitavam os padrões de beleza impostos pela sociedade”, relata.

Gabi, que acaba de se formar em Direito, diz que vê na diversidade dos tipos de cabelo uma forma de construir uma sociedade mais justa e inclusiva, onde todos são valorizados e respeitados: “O uso das tranças se tornou uma forma de empoderamento para muitas mulheres negras, assim como eu. Nosso cabelo foi historicamente considerado ‘indesejável’ e muitas acabavam alisando-os para serem aceitas”, diz e acrescenta: “Podemos combater o racismo com nossas tranças ao desafiar o estereótipo e preconceito que muitos ainda têm com os fios afro-texturizados”.

A advogada cita que tem como referências nomes como Beyoncé, Rihanna, Erykah Badu e a Alicia Keys: “Essas são algumas personalidades que usam ou já usaram tranças afros e se tornaram ícones de estilo. Para mim, essa é uma expressão de identidade cultural. Meus cabelos representam isso e muito mais!”

Por fim, Gabi afirma ter consciência da importância que carrega em seus cabelos: “É muito mais do que só um penteado, minhas tranças carregam traços de arte e histórias relevantes. Além disso, são ótimas opções para quem está passando pela transição capilar e quer viver esse momento com mais liberdade, sem se preocupar com a dualidade do cabelo natural em crescimento que antes foi quimicamente tratado e danificado. Exige cuidado, sim, mas é totalmente válido pelo valor que tem”, finaliza.

Gabi dá dicas para cuidar das suas tranças

1- Hidrate o cabelo antes de trança-lo para ajudar a proteger os fios e o couro cabeludo. Isso pode ser feito com creme hidratante ou óleo capilar;

2- Mantenha o couro cabeludo limpo e livre de acúmulo de sujeira e oleosidade. Use um shampoo suave e água morna;

3- Não aperte muito as tranças. Isso pode causar tensão no couro cabeludo e danificar os fios;

4- Proteja as tranças durante o sono com o auxílio de uma touca de cetim ou um lenço. Assim, evitará que elas se soltem e se desgastem rapidamente;

5- Mantenha as tranças por um período adequado. É muito importante não passar muito tempo com elas porque isso também pode danificar seu couro cabeludo. O ideal é ficar entre 6 e 8 semanas, mas esse tempo varia de acordo com o tipo de cabelo;

6- Desfaça as tranças com cuidado. Não puxe, isso quebra os fios. Use óleo capilar para ajudar a soltar e desembarace com cuidado.

