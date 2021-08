Influenciadora é presa em aeroporto com quase meio quilo de cocaína

Reprodução/Instagram Laís foi presa com cocaína

Laís Crisóstomo e um homem foram presos em flagrante na semana passada no Aeroporto de Guarulhos, Grande São Paulo. A influenciadora e o homem tentavam embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes.

Na bagagem, a Polícia Federal encontrou quase meio quilo de cocaína oculto em cápsulas em frascos de suplementos alimentares. Os dois receberam voz de prisão. No último dia 7, a Justiça Federal negou habeas corpus para a influenciadora. O casal segue preso.

No dia da viagem, 5 de agosto, os agentes identificaram um material suspeito durante a fiscalização da bagagem de Peterson de Souza Fontes, que viajaria com Laís, além de objetos com identificação da mineira. Após análise, foi constatado que o material correspondia a 461 gramas de cocaína.

Você viu?

O casal foi preso e encaminhado à Justiça Federal, onde respondem pelo crime de tráfico internacional de drogas. De acordo com informações do processo, Peterson teria confessado que os entorpecentes pertenciam a ele.

Mas, o desembargador Valdeci dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, negou o pedido de habeas corpus da defesa da influenciadora afirmando que há de que ela possa fugir do País “caso seja colocada em liberdade, inviabilizando a prática dos necessários atos de instrução processual e, ao final, a aplicação da lei penal”.





Nas redes sociais, Laís ostenta vida de luxo e frequentes viagens a Dubai. A última foto postada no Instagram, em 29 de julho, é dela visitando a cidade. Ela comenta: “só para dizer que tô com saudade da minha Dubai”. Ela tem mais de 400 mil seguidores.

No perfil, ela aparece também no Rio de Janeiro, Arraial d’Ajuda e com o namorado, o empresário Henrique Cassorielo, que vive em Dubai. Henrique não se manifestou sobre a prisão de Laís.