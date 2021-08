Influenciadora e ex do filho de Bolsonaro brigam em restaurante: “Biscate”

Reprodução Caso aconteceu em um restaurante de São Paulo (SP)





As influenciadoras digitais Ingrid analla e Luana Delevedov, ex de Jair Renan (filho do presidente Jair Bolsonaro), brigaram em um restaurante de São Paulo na noite desta terça-feira (3).

Ingrid Analla, que conta com mais de 200 mil seguidores no Instagram, publicou vários vídeos nos stories do Instagram onde apareceu com a testa sangrando após um arranhão que ela sugeriu ter sido feito por Luana Delevedove.





“Ela foi sentar e eu fui cumprimentar um amigo meu que estava lá na mesa. Nisso, ela começou a falar para um amigo dela que eu era p*ta, que tinha perdido a guarda da minha filha, me chamou de biscate… Aí pensei em gravar para todo mundo ver o nível dessa pessoa. Então falei: ‘Quem é a biscate?’. Aí ela levantou e veio me agredir. Super descontrolada”, desabafou Ingrid.

Na manhã desta quarta-feira (4), Ingrid Analla usou os stories para explicar com mais calma o que aconteceu. “Me tiraram do restaurante (após a agressão) e eu não quis fazer nada na hora para não prejudicar o restaurante. Olha como está inchado (o local do arranhão)”, lamentou. Luana Delevedov ainda não se manifestou sobre o caso.