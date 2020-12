Influenciadora deu um carro de presente para o pai e vídeo viralizou

Twitter/Reprodução A influencer Camilla de Lucas presenteando ao pai

A influenciadora digital Camilla de Lucas, q ue ficou famosa fazendo vídeos humorísticos , compartilhou com os seus seguidores a surpresa que fez para o seu pai no Natal. Camilla colocou a chave do carro em uma caixa de tênis e filmou a reação do pai ao abrir.

No vídeo, o pai abre a caixa e retira o tênis, quando nota uma caixa menor que contém a chave. No primeiro segundo nem entende do que se trata e depois se emociona.