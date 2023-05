Influenciadora compartilha dificuldades e alegrias de ter gêmeas

Divulgação – Andreza Rufino compartilha rotina com as filhas gêmeas

Ser mãe é uma delícia, mas ser mãe de gêmeos é viver cada emoção em dobro, principalmente amor. E é sobre amor que se trata a relação da influenciadora Andreza Rufino com as pequenas Clara e Laura, de 1 ano e 2 meses, que compartilha sua rotina no perfil @gemeasdadeza. Ela dá detalhes da vida agitada e conta como foi descobrir que teria duas bebês: “Foi uma surpresa enorme, mas igualmente incrível!”.

“Quando descobri que eram duas meninas fiquei bem surpresa porque não passava pela minha cabeça, já que eu também sou gêmea. Sempre escutei falar que, de acordo com a medicina, os gêmeos da família pulam gerações, mas não foi assim comigo. Brinco dizendo que nós quebramos o tabu!”, se diverte.

Antes mesmo do nascimento, Clara e Laura já eram sucesso nas redes sociais. Com poucos dias de criação, o perfil @gemeasdadeza já acumulava seguidores e hoje conta com mais de 207 mil. Andreza diz que cada momento é um aprendizado, mas que o fato dela também ser gêmea ajuda a entender algumas coisas: “Aprendo e evoluo bastante vivendo a rotina com elas, mas também sou gêmea idêntica e isso me ajudou a entender exatamente o que elas vão viver enquanto irmãs, os conflitos entre gêmeos… Vivi tudo isso, né?!”, conta e acrescenta: “Elas foram muito desejadas! Estar preparada e madura o suficiente para viver a maternidade deixou tudo mais leve. A vontade de estar com elas é muito maior do que o cansaço ou sono diário ”, diz.

Divulgação – Andreza Rufino e as filhas Clara e Laura

Sobre as dificuldades, ela assume que tenta não falhar com duas bebês que crescem e se desenvolvem ao mesmo tempo: “A maternidade já é cheia de culpas e, no meu caso, isso é maior ainda pois existem situações que não consigo assumir sozinha, o que me gera uma culpabilidade enorme. Mas sei que isso não me torna uma mãe menor ou pior. Pelo contrário, sou a melhor que posso e, assim como eu, toda mãe merece ser exaltada!”, finaliza.