Influenciadora afirma que perde seguidores toda vez que posta foto de biquíni

Você já parou para pensar que os astros influenciam diretamente o modo como lidamos com o nosso atual status de relacionamento? O solteiro de cada signo , por exemplo, age conforme as suas características particulares, tratando a condição de forma positiva ou negativa.

Reprodução Veja o que os astros tem para dizer para os que estão solteiros





Enquanto que Leão é bastante orgulhoso, o pisciano costuma sofrer mais com o fato de estar sozinho. Por isso, além de ser divertido conhecer a personalidade de cada um, também é importante para saber como aproveitar ou enfrentar cada momento da melhor maneira possível.

Ficou curiosa e quer saber mais? Então, em comemoração ao Dia do Solteiro, celebrado em 15 de agosto, nós preparamos revelações especiais vindas diretamente dos astros e comentadas pelo João Bidu.





Divirta-se com a personalidade de solteiro de cada signo

Áries (21/03 a 20/04)

Esse signo não dá tanta atenção pro status “solteiro”. Áries está sempre animado e tem sempre muitas coisas pra fazer. Além disso, não sente a necessidade de ter alguém ao lado pegando no seu pé, pois gosta de ser independente.

Touro (21/04 a 20/05)

Enquanto a sua alma gêmea não pinta na área, Touro aproveita a solteirice para se dedicar ao trabalho ou estudo, já que sobra mais tempo. Colocar as séries em dia e cozinhar algo gostoso pra si mesmo também é bem a cara desse signo, né?

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O geminiano não sofre nadinha com a solteirice, pois tem tantos, mas tantos amigos por perto para se divertir e conversar, que nunca vai se sentir sozinho ou desanimado. Para ele, o ditado “antes só que mal acompanhado” faz todo o sentido.

Câncer (21/06 a 21/07)

Esse signo tem muito amor pra dar e se sente um pouquinho frustrado quando não tem pra quem oferecê-lo. Mas isso não significa que quer se prender a um lance. Quando sai de casa, Câncer aproveita para paquerar e se dá muito bem.

Leão (22/07 a 22/08)

Orgulhoso, esse signo não admite sofrer por estar solteiro. E ai se disserem que está encalhado! Como Leão confia no seu taco e charme, pode ser que diga frases do tipo: “solteiro sim, sozinho nunca”. Afinal, esse signo nasceu pra brilhar.

Virgem (23/08 a 22/09)

O virginano aproveita o fato de estar descompromissado para cuidar mais de si, seja investindo na carreira ou entrando na academia ou em algum esporte. Quando sai, analisa as possíveis paquerinhas – mas tudo discretamente.

Libra (23/09 a 22/10)

O libriano é tranquilinho e está sempre com os amigos, mas no fundo rola um desesperado quando não tem um amor pra chamar de seu, pois se sente feliz e realizado quando tem um par. Mas até lá, vai curtir várias paixões!

Escorpião (23/10 a 21/11)

Com um poder de sedução enorme, Escorpião pode até ficar solteiro, mas sempre vai ter várias conquistas engatilhadas e alguns pretendentes querendo ocupar a sua cama. Esse signo é um fogo só.

Sagitário (22/11 a 21/12)

O sagitariano não liga de estar solteiro. Pelo contrário: até curte essa situação, pois isso significa que ninguém vai tentar controlar a sua vida ou fazer cobranças. Aproveita tranquilamente pra viajar e curtir aventuras.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo no Dia do Solteiro, Capricórnio não dá na cara que está na pista. Esse signo costuma ser discreto. Quando sozinho, investe na carreira, faz um curso e também aproveita a melhor companhia que existe: a sua própria.

Aquário (21/01 a 19/02)

Ficar chateada com a solteirice? Esquece! Aquário não se importa tanto com isso, pois quer curtir a sua liberdade e gosta de não ter que dar satisfação pra alguém. Se aparecer alguém, que seja pra somar.

Peixes (20/02 a 20/03)

Por ser mais sensível, Peixes costuma sofrer quando está sozinho e vê os outros no maior love. Mas, com tanto amor pra dar, pode investir esse sentimento em um trabalho voluntário e se dedicar em fazer do mundo um lugar melhor.