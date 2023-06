Influenciador que fazia piada com carros é executado com 8 tiros

O influenciador Diego Henrique Barbosa, de 37 anos, foi morto a tiros na manhã da última sexta-feira (02), no bairro São Domingos, em São Paulo. Ele era administrador do perfil “Carros de Baiano”, com mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram, conforme O Globo.

Diego foi alvejado por homens que estavam dentro de um carro e fugiram do local, logo após o crime. O influenciador chegou a ser socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, mas morreu pouco depois de chegar na unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que os suspeitos usaram um Gol prata para cometer o crime. O veículo se aproximou do influenciador, quando o carona abriu a porta e atirou na direção de Diego. Foram pelo menos oito disparos efetuados.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pelo 33º Distrito Policial. Dois celulares foram apreendidos e foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O influenciador tinha um perfil no Instagram onde postava imagens de carros que foram modificados pelos donos e debochava das alterações feitas. Seguidores utilizaram as últimas postagens feitas por Diego para lamentar o crime.