Influenciador Lucas Rangel detona Meus Prêmios Nick “comprada e fake”

Nesta segunda-feira (2), a Nickelodeon divulgou os nomeados ao ‘Meus Prêmios Nick’, premiação de voto popular que já celebrou grandes nomes da música e da internet. Porém, quem não gostou nada ao ver seu nome na lista foi o influenciador Lucas Rangel, que está concorrendo a ‘Melhor Ship do Ano’ juntamente com seu namorado, Lucas Bley. No Twitter, o influenciador aproveitou para criticar a premiação e acusou a empresa de “Pink Money”.

“É muito fácil não enaltecer meu trabalho por anos. Sabendo muito bem da grandiosidade das minhas redes. E querer me aparecer com shipper do ano pq sou um casal lgbt. Pink money me usando não amor, vaza” disse Rangel. Vale ressaltar que o influenciador se assumiu homessexual apenas este ano e compartilhou em suas redes a pressão que sentiu ao anunciar seu relacionamento.





os Meus Prêmios Nick (a pseudo premiação) nunca me colocou em nenhuma categoria anteriormente, e agora que tô namorando quer vir fazer vibe e me colocar em shipper do ano? Me poupe. Não permiti minha imagem, e o Lucas também não permitiu a dele. — rangel (@LucasRanngel) August 2, 2021





É muito fácil não enaltecer meu trabalho por anos. Sabendo muito bem da grandiosidade das minhas redes. E querer me aparecer com shipper do ano pq sou um casal lgbt. Pink money me usando não amor, vaza — rangel (@LucasRanngel) August 2, 2021

O Influenciador que coleciona milhões de seguidores nas redes sociais foi além e acusou a premiação de ser manipulada “Todos os anos falei como essa premiação é comprada e fake” escreveu.

Além disso, Rangel ameaçou a empresa por não ter autorizado o uso de sua imagem “Não permiti minha imagem, e o Lucas também não permitiu a dele”, continuou, “Dou até amanhã pra tirarem eu e meu namorado do site.”

Jurou. Todos os anos falei como essa premiação é comprada e fake, e continuo com esse pensamento. Dou até amanhã pra tirarem eu e meu namorado do site. — rangel (@LucasRanngel) August 2, 2021

Aproveitando o momento, outros influenciadores também criticaram a premiação, como é o caso de Felipe Neto que escreveu “Prêmio mais constrangedor do Brasil. Participei um ano pra nunca mais.”

Prêmio mais constrangedor do Brasil. Participei um ano pra nunca mais. — Felipe Neto (@felipeneto) August 2, 2021

Felipe Castanhari também comentou o post de Lucas Rangel “A premiação onde quem divulgar mais vence, me parece muito justo mesmo… ”