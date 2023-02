Influenciador é preso por suspeita de estuprar afilhada

Contra Jonathan Santo Pimentel, que tem 34 anos e mais de 350 mil seguidores num aplicativo de vídeos, havia um mandado de prisão preventiva

Na segunda-feira (28), um influenciador digital foi preso, por policiais da 50ª DP (Itaguaí) por suspeita de estuprar sua afilhada. . O caso ocorreu quando a criança tinha entre 7 e 9 anos — hoje a menina está com 10 anos. Ele foi localizado na Avenida Abílio Augusto Távora, no bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu.

Contra Jonathan Santo Pimentel, que tem 34 anos e mais de 350 mil seguidores num aplicativo de vídeos, havia um mandado de prisão preventiva.

De acordo com as investigações, o influenciador se aproveitava dos laços de amizade que tinha com a família da vítima e o fato de por vezes dormir na casa deles.

O homem é acusado de ter abusado da irmã mais velha, atualmente com 17 anos. Os estupros teriam ocorrido quando ela tinha 12 anos. A 50ª DP abriu um novo inquérito para apurar essa segunda denúncia contra Pimentel.