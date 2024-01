Influenciador é encontrado morto enterrado em casa de amigos onde passou o Natal

Casal dono do imóvel está preso em Itapecerica da Serra, em São Paulo

Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, foi encontrado morto, enterrado no quintal de uma casa, no último sábado (30), em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.

O jovem, influenciador digital com mais de 85 mil seguidores no Instagram, desapareceu na noite de Natal. Ele iria passar a ceia com a irmã, Cátia Medeiros, mas horas antes desistiu e decidiu ir para a casa de amigos.

Cátia disse que ele ligou por volta das 21h do dia 24 de dezembro dizendo que gostaria de passar a noite com os colegas, que moram na mesma rua do bairro.

Eles residem no mesmo terreno, em casas separadas. Ela disse que na manhã do dia 25 foi procurar o irmão, mas não o encontrou. Ele decidiu, então, ir até o imóvel dos amigos, onde ele disse ter passado a noite.

Segundo a irmã do influenciador, o casal confirmou que Carlos passou parte da noite lá, mas foi embora por volta das 2h. A família passou a ligar para outros amigos de Carlos e ninguém sabia o paradeiro dele.

A irmã, após percorrer hospitais e delegacias da região e não encontrar o jovem, decidiu registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento.

Cátia afirmou que um amigo de infância de Carlos decidiu, por conta própria, ir até a casa onde o influenciador disse ter passado a noite de Natal. Ao chegar no imóvel, o rapaz percebeu que a terra do quintal estava “fofa”. Ao cavar, encontroou o corpo do influenciador e chamou a polícia.

O casal, dono da casa, disse na delegacia que o influenciador usou entorpecentes durante a noite, teve uma overdose e morreu. O homem, de 28 anos, e a mulher, de 24, alegaram que ficaram desesperados e decidiram enterrar o corpo.

A Polícia Científica informou que os exames necroscópicos, que vão apontar a causa da morte, devem ficar prontos em 60 dias. O casal teve a prisão temporária decretada e estão detidos na Delegacia de Itapecerica da Serra.

De acordo com a Polícia Civil, eles haviam fugido no dia seguinte ao registro do desaparecimento do influenciador.

As investigações estão em andamento e a polícia vai aguardar o resultado da perícia médica para como morreu o influenciador. Caso confirmada a participação do casal na morte, o homem e a mulher poderão ser indiciados por homicídio e ocultação de cadáver.