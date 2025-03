Influenciador é diagnosticado com covid-19 após lamber vaso sanitário

Após participar de um desafio que viralizou no TikTok, um influenciador digital foi diagnosticado com covid-19. Larz, que atualmente tem 29 mil seguidores no Instagram, postou um vídeo no qual lambia o vaso sanitário de um banheiro público.

O desafio, conhecido como Coronavirus Challenge, vai contra todas as recomendações de saúde e, durante uma pandemia, apresenta ainda mais riscos. Além de ter feito algo anti-higiênico, Larz pode ter influenciado seus seguidores a continuarem o desafio quando divulgou o vídeo, o que é muito preocupante, considerando o atual cenário.

Em uma publicação no Twitter, o influencer informou que tinha feito o teste para covid-19 e teve resultado positivo. Logo em seguida, sua conta foi suspensa.

Larz, no entanto, não foi o único a se arriscar. Há algumas semanas, Ava Louise, uma blogueira famosa nos Estados Unidos, foi criticada após publicar um GIF no TikTok em que lambia o assento do vaso sanitário de um avião. A usuária pediu que os seguidores compartilhassem a publicação para que as pessoas “saibam como higienizar corretamente um avião”.

Diante da atual pandemia que estamos vivendo, é necessário que a prevenção e a higiene estejam em primeiro lugar. Por isso, divulgar (e fazer) desafios como esses é uma atitude irresponsável. Fique atento às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e, para saber mais sobre o coronavírus.