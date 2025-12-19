Influencer revela fetiche em Papai Noel e viraliza nas redes sociais

Uma influenciadora de conteúdo adulto revelou que tem fetiche no personagem do Papai Noel e despertou reações na web

Entre o lúdico do imaginário natalino, uma influencer chamou atenção ao revelar um fetiche inusitado envolvendo o Papai Noel. O relato rapidamente viralizou e reacendeu debates sobre desejos, fantasias e os limites entre intimidade.

A criadora de conteúdo Kassidie Kosa, de 25 anos, contou ao The New York Post que sente atração pelo arquétipo do “bom velhinho” — especialmente pela imagem clássica do personagem.

“É sempre um cara mais velho com uma barba bonita — e ele quer te dar presentes? Tem coisa melhor que isso?”, disse. Para ela, o padrão físico tradicional do Papai Noel também é parte do encanto. “Os barrigudos são de outro nível. Não me importo se têm tanquinho. Me dá a barriguinha.”

No podcast Sex & Psychology, o influenciador e pesquisador Justin Lehmiller comentou que o fascínio pode ir além da aparência. Segundo ele, algumas pessoas se sentem atraídas pela simbologia do personagem, que carrega elementos de autoridade, recompensa e julgamento. “O Papai Noel é alguém que diz se você se comportou bem ou mal e distribui recompensas e punições, o que pode dialogar com fantasias ligadas a jogos de poder”, explicou.

Kassidie reforça que a atração envolve justamente essa combinação de características. “Pode parecer loucura, mas os cabelos grisalhos, a barriguinha e essa atitude de ‘estar no comando’ são literalmente irresistíveis”, afirmou.

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!