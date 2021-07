Influencer que xingou policiais pede perdão: “Estou mal com minha consciência”

Reprodução Instagram Liziane Gutierrez, influenciadora

Depois de insultar policiais por ter acabado com uma festa de luxo clandestina em São Paulo , na madrugada deste domingo (11), Liziane Gutierrez foi alvo de tantas críticas que precisou fechar os comentários das suas redes sociais. Ela não viu outra saída para tentar diminuir os xingamentos do que se pronunciar publicamente.

Na noite desta segunda-feira (12), mais doce e também mais serena, Liziane Gutierrez assumiu o erro e pediu desculpas. “Se vocês querem me julgar, me julguem pelos erros que eu cometi e não por uma frase fora do contexto. Eu não menosprezei nenhum lugar, não menosprezei nenhuma pessoa. Eu só respondi a um policial que tinha falado de uma forma errada. Ele falou que era mais fácil invadir uma festa na favela do que ali e aí eu disse para ele ir na favela: ‘vai pra favela, cara***!’. Não está certo, não estou me justificando, mas me julguem pelos meus erros”, pediu nos stories.

Apesar de ter chamado atenção da imprensa recentemente, esta não é a primeira vez que Liziane tenta elencar as manchetes dos jornais. Em 2015, a socialite ficou conhecida por dar o seu telefone para o cantor Rod Stweart no Leblon, durante uma de suas estadias no Brasil. Na época ela declarou que ela nunca recebeu uma ligação do artista.

Em agosto do mesmo ano, ela já havia se envolvido em uma confusão com Jadon Derulo, que segundo ela a botou na rua após uma festa em que ela não quis ficar com ele. Segundo o site TMZ, não acharam nenhuma prova para sustentar a denúncia.