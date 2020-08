Influencer Mariana Ferrer perde conta no Instagram após denunciar estupro

Praticamente todas as pessoas editam fotos antes de postar nas redes sociais, seja para deixar as cores mais bonitas ou disfarçar alguma coisa na aparência. Porém, há perfis que abusam na edição e acabam criando situações bizarras com o Photoshop.

Reprodução/Instagram Site expõe edições bizarras no Photoshop

O site BoredPanda compilou algumas fotos postadas no Instagram que ultrapassaram todos os limites na hora da edição. Os dois posts acima são um exemplo. Em um, a mulher de bege está praticamente no formato da letra S, já a outra foi aumentar tanto o bumbum que deixou até a porta do carro torta.

Reprodução/Instagram abusos no Photoshop

Já nessas fotos, as duas mulheres quiseram ficar mais magras com a edição. Uma acabou exagerando e virou quase um boneco palito. Já a outra apostou na sutileza, mas acabou sendo exposta pelo reflexo no espelho.

Reprodução/Instagram abusos no Photoshop

Aqui, a moça quis aumentar o bumbum, mas acabou com um formato nada natural de traseiro. Já os rapazes decidiram murchar a barriga e o resultado também não foi o dos melhores.

Reprodução/Instagram abusos no Photoshop

Essas duas mulheres quiseram uma aparência mais sexy e com curvas, mas foram completamente tombadas pela edição. Elas pesaram a mão no Photoshop e uma ficou com uma cabeça minúscula e outra com um corpo bizarro e que nenhum ser humano seria capaz de ter.