Influencer diz estar grávida após transar com 400 homens em um dia

A influencer Bonnie Blue anunciou a gravidez dias depois de uma maratona sexual com cerca de 400 homens

Bonnie Blue afirmou estar grávida após ter relações sexuais com 400 homens em um único dia. A influencer e produtora de conteúdo pornográfico compartilhou, nesse domingo (22/2), a notícia nas redes sociais, junto com um vídeo que mostrava a “missão”.

A equipe da jovem de 26 anos alegou que os homens não usaram proteção enquanto tentavam quebrar o “recorde mundial de torta de creme”. Vídeos do evento mostram Bonnie na mansão de Lord Davenport, em Londres, com grupos de homens usando balaclavas azuis.

Aparentemente, a gravidez era um dos objetivos do desafio. “Tenho esperança de que, quando tantos espermatozoides são lançados em direção aos meus ovários no meu período mais fértil, um deles consiga vencer essa corrida.”

Um vídeo publicado recentemente em seu canal no YouTube mostra Bonnie fazendo um teste de gravidez depois de revelar que estava de cama por não se sentir bem. “Estou vomitando, com dor de cabeça, e quando digo dor de cabeça, quero dizer uma enxaqueca daquelas”, disse na filmagem.

Suspeitas internacionais

Após o anúncio da gravidez, jornais internacionais destacaram que existem contradições no vídeo publicado pela influencer. O teste de gravidez usado por Bonnie exige que, para ser positivo, tanto a linha de controle menor quanto a linha de gravidez maior precisam aparecer de forma visível.

No vídeo, a linha de gravidez da janela maior está claramente visível, mas aparentemente não há linha na janela de controle menor. Sendo assim, o teste estaria inválido.

Além disso, Bonnie disse que precisou “perguntar ao ChatGPT” o que fazer em seguida. Ela, então, decidiu pagar por um “exame particular” porque não pretendia “pôr os pés em um prédio do NHS (sistema de saúde público do Reino Unido)”.

Embora o local pareça legítimo, com iluminação fluorescente e equipamentos médicos ao fundo, o “médico” usa uma máscara de esqui e uma camiseta. Em seguida, o profissional mostra a Bonnie seu “bebê” no que parece ser um iPad.

Um usuário do YouTube comentou: “O fato de o ‘médico’ estar usando uma máscara de esqui me diz tudo o que preciso saber. Isso tudo é uma grande farsa para ganhar publicidade.”

Influencer polêmica

A criadora de conteúdo Bonnie Blue, de 26 anos, está acostumada a polêmicas, tendo ganhado notoriedade viral após afirmar ter dormido com mais de mil homens em 12 horas.

Além disso, em dezembro do ano passado, seu passaporte teria sido apreendido por agentes de imigração após uma operação policial em seu estúdio em Bali, na Indonésia. A atriz de filmes adultos foi presa juntamente com três britânicos e 14 homens, sob a acusação de ter produzido material pornográfico.

