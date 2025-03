Influencer com mais de 1 milhão de seguidores é assassinada

O principal suspeito de matar Beatriz dos Anjos Miranda é o ex-namorado dela, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos

A influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi assassinada na madrugada deste sábado (29) em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O principal suspeito do crime é seu ex-namorado, Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar sob suspeita de feminicídio.

De acordo com fontes ouvidas pelo G1, Beatriz estava no carro do ex-namorado quando os dois começaram uma discussão. Durante a briga, Lício teria se deslocado para o banco de trás do veículo e a estrangulado com o cinto de segurança. Após o crime, ele abandonou o carro em um loteamento e incendiou o veículo com o corpo da vítima dentro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o corpo de Beatriz com sinais de violência, dentro do carro ainda em chamas.

Antônio Lício foi localizado e preso pela Polícia Militar, sendo levado para uma delegacia plantonista, onde foi autuado por feminicídio. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, ele já possuía antecedentes criminais por crimes contra a administração pública, desacato e resistência.

Quem era Beatriz dos Anjos Miranda

Beatriz era uma influenciadora digital conhecida por compartilhar sua rotina, além de vídeos de dança e humor. Somente na rede social Kwai, acumulava mais de 37 milhões de curtidas. A jovem deixa duas filhas pequenas.