Variedades
Infidelidade | Relato: quem já traiu uma vez tem maior predisposição a trair de novo?
Por isso, ela tentou descobrir se alguém que trai tem, de fato, maior probabilidade de ser reincidente
Uma pessoa que já teve um caso extraconjugal é inerentemente infiel?
“Quem trai uma vez, trai sempre.” Um clichê popular, baseado no provérbio “Quem mente uma vez, mente sempre.” Algo com o que me deparo com frequência. Em uma conversa recente com um amigo, ele me contou sobre um encontro com uma mulher inteligente, espirituosa e bonita. “Basicamente alguém para casar”, disse meu amigo. “Basicamente? Quando vocês vão se ver de novo?”, perguntei. “Nunca. Ela é uma traidora, e eu realmente não preciso disso.”
Ele explicou que ambos haviam falado sobre relacionamentos passados, e ela confessara ter traído seu parceiro em dois deles. Eram indiscrições da juventude das quais ela havia se arrependido. “Mas então está tudo bem”, retruquei. “Não. Você sabe bem, Mimi, quem trai uma vez, trai sempre.”
Au contraire. Permita-me apresentar um contraponto. Se alguém que traiu uma vez o fará novamente – seja com o mesmo parceiro ou mais tarde em um novo relacionamento – depende de seus motivos, das circunstâncias e de seu desenvolvimento pessoal.
Em outras palavras, um histórico de caso extraconjugal pode não ser algo bom de se encontrar em um parceiro. Mas isso não nos torna automaticamente traidores em série para o resto da vida. Essa, na minha opinião, é uma ideia equivocada que pode facilmente se voltar contra nós. Porque aquela mulher deslumbrante poderia ter sido sua alma gêmea, se você tivesse sido um pouco mais aberto. Deixe-me explicar melhor.
Ser traído(a) pode ser traumático
Talvez você seja um(a) daqueles(as) leitores(as) que já se sentiram exasperados(as) com esse tema delicado apenas ao ler esta introdução. Que sentem aquele nó no estômago só de ler a palavra “caso extraconjugal”, um desconforto que vem se formando desde que o(a) namorado(a) do ensino médio se provou infiel. Eu sei bem como é essa sensação.
Eu também fui traída cedo por pessoas em quem sempre confiei. Quando descobri que meus namorados tinham dormido com outras pessoas, a dor foi tão grande que ainda não consigo descrevê-la em palavras. A amarga constatação de ter confiado em alguém que exploraria essa confiança. A humilhação assim que a infidelidade se torna pública. A insegurança – por que ele queria a outra mulher? O que ela tem que eu não tenho? Tudo isso pode ser profundamente traumatizante para alguém que já foi traído.
Durante anos, também suspeitei que todo novo interesse amoroso fosse infiel, e sempre que rumores de infidelidade circulavam entre meus amigos, sempre ficava do lado do parceiro traído, nunca do que estava tendo um caso. Até que me vi em uma situação dessas.
Da traída à parceira infiel
Eu estava em um relacionamento sério e monogâmico, mas não era feliz. Conversei repetidamente com meu parceiro sobre minha frustração e expressei minha disposição em trabalhar no relacionamento. Ele prometeu melhorar, mas, em menos de um mês, tudo voltou a ser como antes.
Passei por isso com ele diversas vezes, cada vez mais perplexa e impotente, porque nada mudava. “Por que você simplesmente não terminou, Sra. Erhardt?” Porque ainda havia aquela faísca de esperança; afinal, eu amava meu parceiro. Além disso, éramos um casal há anos, morávamos juntos e tínhamos um círculo de amigos em comum – perder tudo isso me aterrorizava.
Mas então alguém entrou na minha vida e me deu o que eu tanto desejava: respeito, reconhecimento, atenção, sexo bom, conversas profundas, a sensação de ser vista e ouvida. Foi assim que o caso extraconjugal começou.
O que estou tentando dizer é: não tomei a decisão de me envolver com outra pessoa de forma imprudente, ou porque eu era ou sou uma pessoa cruel. Lutei por muito tempo antes da decisão, em vão. Quando cheguei ao ponto de me sentir como se fosse apenas mais um objeto na vida do meu parceiro, isso me machucou. E algo dentro de mim me dizia que eu não merecia isso.
Voltemos à verdade original, ligeiramente modificada, de que quem trai uma vez, trairá de novo.
Então, qual é a verdade por trás do ditado?
De acordo com o ChatGPT, estudos mostram que pessoas que já traíram uma vez realmente têm um risco ligeiramente maior de trair novamente. Faz sentido. Depois de provar o fruto proibido, você pode querer mais. Além disso, a) suas inibições em relação a mentir e trair diminuem e b) você se torna mais experiente. Existem pessoas ruins por aí, não vou negar.
Mas, em minha experiência, muitos aprendem com isso e mudam seu comportamento permanentemente. Claro, isso requer refletir sobre a situação. Devemos nos perguntar como a traição aconteceu. Foi um “deslize isolado” por causa do excesso de álcool? Você estava se sentindo sozinho(a), estressado(a)? Muitas vezes, o gatilho nesses casos pode ser identificado rapidamente. E então? Você pode agir. Por exemplo, pare de beber com os amigos quando for sair sem seu(sua) parceiro(a). Converse com amigos quando se sentir sozinho(a) e pare de usar o Tinder por frustração.
Se o gatilho for mais complexo, como no meu caso, recomenda-se uma análise da situação. Faça um balanço do relacionamento. Você sente remorso? Ótimo. Se vocês ainda estão juntos, converse com seu parceiro(a). Se não houver melhora, você pode considerar a separação antes que outra traição aconteça. É importante não minimizar a infidelidade, mas sim confrontar o seu erro.
Se a sua infidelidade ficou no passado e você está apaixonado(a) por alguém novo, pode usar seus erros passados para direcionar o novo relacionamento no caminho certo desde o início. Por exemplo, comunicando suas preocupações e desejos em tempo hábil. E sim, também é importante se autoavaliar de vez em quando; afinal, você sabe do que era capaz.
PF atua na segurança das autoridades dos países participantes da LXVII Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal atua na segurança de autoridades durante a LXVII Cúpula de Chefes de Estado do...
PF mobiliza o Comando de Operações Táticas para reforçar a segurança da Cúpula do MERCOSUL
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal implementou um aparato especial de segurança para a realização da LXVII Cúpula de Chefes...
Morre idoso que fez o próprio caixão e escolheu detalhes da despedida
Anisio Lordes morreu aos 98 anos por causas naturais, em casa, em Colatina. Caixão foi feito de canudinhos de jornal,...
Governo do Estado inaugura nova sede da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço realizaram a entrega da nova sede da Escola Estadual...
Precisa pagar boleto? Veja como funcionarão os bancos no fim do ano
Último dia do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para realização de todas as operações bancárias, será...
Pai tortura filho de 12 anos após criança pedir pensão alimentícia
Segundo relato da mãe da criança, o menino teve os pés e as mãos amarrados pelo pai, na cidade de...
Dormir tarde nas férias? Veja por que manter a rotina de sono importa
Manter horários de dormir e acordar protege a saúde, reduz o estresse, evita jet lag social e facilita o retorno...
FA 1434 / 13 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1433 / 06 DE DEZEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Câmara de São Mateus aprova aumento no número de vereadores
A Câmara Municipal de São Mateus aprovou, na noite desta quinta-feira (18), em sessão extraordinária, o aumento do número de...
Homem é assassinado com 13 tiros em bairro de São Mateus
Um homem de 29 anos, identificado como Vitor Alves, foi morto a tiros na noite de quarta-feira (17), no bairro...
Balneário de Guriri terá “Praia Acessível” a partir deste sábado (20)
A Prefeitura de São Mateus inaugura, no próximo dia 20 de dezembro, mais uma edição do Projeto Praia Acessível, iniciativa...
Regional
Acidente entre carro e caminhão deixa feridos na BR-259, em Colatina
Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) na BR-259,...
Jaguaré | Marcos Guerra apresenta investimentos, avanços e anuncia abono salarial de mais de R$ 10 mil
Jaguaré segue em ritmo acelerado de desenvolvimento. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (19), no Gabinete da...
Corpo em decomposição é encontrado em lavoura de café no Norte do ES
Um corpo em estado de decomposição foi encontrado na manhã da última terça-feira (16) em uma plantação de café, na...
Estadual
Projeto incentiva o plantio de sementes pré-germinadas de palmeira juçara, em Linhares
Uma equipe da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), campus de Alegre, realizou o plantio de sementes pré-germinadas da palmeira...
Sejus apresenta as ações do Moderniza-ES durante a primeira reunião do Comitê Gestor
A primeira reunião do Comitê Gestor do Programa de Ampliação e Modernização do Sistema Prisional do Espírito Santo (Moderniza-ES) foi...
Governo do Estado lança Editais da Cultura 2025 com investimento recorde superior a R$ 34 milhões
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou, nesta sexta-feira (19), no Theatro Carlos Gomes, Centro...
Nacional
Mãe autorizou marido estuprar a filha “desde que ele não arrumasse outra”
Houve uma época em que o suspeito chegou a levar a adolescente para dormir com outros homens, de acordo com...
“Cabaré é para quem tem dinheiro” | Dona de cabaré surta e promete expor caloteiros nas redes sociais
Um vídeo polêmico viralizou nas redes sociais nesta semana. A empresária Kalila Araújo, mais conhecida como Kalila Drinks, dona de...
Professor é afastado de Instituto Federal após exibir filme 18+ para alunos em sala de aula
Um professor foi afastado das atividades após exibir o filme ‘O Lobo de Wall Street’ para alunos do Instituto Federal do...
Policial
PRF participa de coletiva de imprensa sobre a Operaração Verão 2025/2026 no Espírito Santo
A Polícia Rodoviária Federal participou, na tarde desta sexta-feira (19), de uma coletiva de imprensa realizada na Secretaria de Estado...
Delegacia de Mantenópolis prende espanhol suspeito de tráfico de drogas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Mantenópolis, prendeu, nessa quinta-feira (18),...
PCES e PMES cumprem mandado de prisão por homicídio em Ecoporanga
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e da...
ENTRETENIMENTO
Dudu Camargo vence A Fazenda 17 e leva prêmio de R$ 2 milhões: ‘Surpreso’
O jornalista Dudu Camargo, de 27 anos, venceu A Fazenda 17, cuja final foi exibida na noite de quinta-feira (18)....
Graciele Lacerda relembra 9 meses da filha Clara: ‘A princesa mais doce dos contos’
Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar dos noves meses que se passaram e que ela e a família...
Casa dos artistas recebe visita de Sylvia Massari no Retiro dos Artistas: ‘Carinho’
Íris Bruzzi, 90 anos de idade, recebeu a visita da atriz Sylvia Massari, 78 anos, no Retiro dos Artistas, no Rio...
POLÍTICA
Confira o funcionamento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
Confira o atendimento da Ales no final deste mês e em janeiro
A Assembleia Legislativa (Ales) publicou, nesta sexta-feira (19), o Ato 6.904/2025, disciplinando o seu funcionamento no final deste mês e...
História da moto: exposição abre neste sábado (20), na Ales
A Exposição Itinerante do Museu da História da Moto, no pilotis da Assembleia Legislativa (Ales), vai abrir no próximo sábado...
Esportes
Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil
O primeiro capítulo da decisão da Copa do Brasil de 2025 terminou sem gols. Em partida disputada na Neo Química...
PSG vence o Flamengo nos pênaltis e conquista o Intercontinental
O PSG venceu o Flamengo no Intercontinental e foi campeão do Intercontinental pela primeira vez na história O Flamengo bem...
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
Os dois times superaram, nos pênaltis, Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em jogos que ocorreram no domingo A Copa do Brasil...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Verão 2026 | Balneário de Guriri terá nova arena esportiva
-
Estadual7 dias ago
Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas, granizo e ventania
-
Esportes6 dias ago
Corinthians supera Cruzeiro nos pênaltis e está na final da Copa do Brasil
-
Variedades5 dias ago
Como ter uma “marmita” sem se apegar: as dicas da sexóloga para casais
-
Estadual6 dias ago
Temporais podem atingir quase todo o Espírito Santo
-
Esportes5 dias ago
Vasco vence Fluminense nos pênaltis e garante vaga na final da Copa do Brasil
-
Esportes5 dias ago
Vasco e Corinthians vão decidir o título da Copa do Brasil
-
Regional5 dias ago
Sogro é morto a facadas pelo próprio genro no Norte do ES