Infidelidade | Relato: quem já traiu uma vez tem maior predisposição a trair de novo?

Por isso, ela tentou descobrir se alguém que trai tem, de fato, maior probabilidade de ser reincidente

Uma pessoa que já teve um caso extraconjugal é inerentemente infiel?

“Quem trai uma vez, trai sempre.” Um clichê popular, baseado no provérbio “Quem mente uma vez, mente sempre.” Algo com o que me deparo com frequência. Em uma conversa recente com um amigo, ele me contou sobre um encontro com uma mulher inteligente, espirituosa e bonita. “Basicamente alguém para casar”, disse meu amigo. “Basicamente? Quando vocês vão se ver de novo?”, perguntei. “Nunca. Ela é uma traidora, e eu realmente não preciso disso.”

Ele explicou que ambos haviam falado sobre relacionamentos passados, e ela confessara ter traído seu parceiro em dois deles. Eram indiscrições da juventude das quais ela havia se arrependido. “Mas então está tudo bem”, retruquei. “Não. Você sabe bem, Mimi, quem trai uma vez, trai sempre.”

Au contraire. Permita-me apresentar um contraponto. Se alguém que traiu uma vez o fará novamente – seja com o mesmo parceiro ou mais tarde em um novo relacionamento – depende de seus motivos, das circunstâncias e de seu desenvolvimento pessoal.

Em outras palavras, um histórico de caso extraconjugal pode não ser algo bom de se encontrar em um parceiro. Mas isso não nos torna automaticamente traidores em série para o resto da vida. Essa, na minha opinião, é uma ideia equivocada que pode facilmente se voltar contra nós. Porque aquela mulher deslumbrante poderia ter sido sua alma gêmea, se você tivesse sido um pouco mais aberto. Deixe-me explicar melhor.

Ser traído(a) pode ser traumático Talvez você seja um(a) daqueles(as) leitores(as) que já se sentiram exasperados(as) com esse tema delicado apenas ao ler esta introdução. Que sentem aquele nó no estômago só de ler a palavra “caso extraconjugal”, um desconforto que vem se formando desde que o(a) namorado(a) do ensino médio se provou infiel. Eu sei bem como é essa sensação.

Eu também fui traída cedo por pessoas em quem sempre confiei. Quando descobri que meus namorados tinham dormido com outras pessoas, a dor foi tão grande que ainda não consigo descrevê-la em palavras. A amarga constatação de ter confiado em alguém que exploraria essa confiança. A humilhação assim que a infidelidade se torna pública. A insegurança – por que ele queria a outra mulher? O que ela tem que eu não tenho? Tudo isso pode ser profundamente traumatizante para alguém que já foi traído.

Durante anos, também suspeitei que todo novo interesse amoroso fosse infiel, e sempre que rumores de infidelidade circulavam entre meus amigos, sempre ficava do lado do parceiro traído, nunca do que estava tendo um caso. Até que me vi em uma situação dessas.

Da traída à parceira infiel

Eu estava em um relacionamento sério e monogâmico, mas não era feliz. Conversei repetidamente com meu parceiro sobre minha frustração e expressei minha disposição em trabalhar no relacionamento. Ele prometeu melhorar, mas, em menos de um mês, tudo voltou a ser como antes.