Renata Prado Inferno astral: saiba o que é e como lidar com o seu

Nesta semana vamos falar de inferno astral e como podemos lidar com ele da melhor forma! Mas para isso, trarei uma breve explicação e algumas orientações para que você possa fazer uma reflexão. Vamos lá?

O que é inferno astral?

O inferno astral é representado pelos 30 dias que antecedem o nosso aniversário, e disso todo mundo já sabe, certo? Mas, na verdade, ele é mais uma crença popular, não exatamente um termo técnico da astrologia , e se refere ao momento pessoal de cada um.

Ele serve para designar situações negativas pré-aniversário, pelas quais frequentemente somos afetados. Sabe aquela sensação de confusão, quando parece que tudo dá errado? O carro quebra, surgem situações que afetam a saúde, problemas acontecem, coisas se perdem, enfim, o inferno astral é, de fato, um inferno para alguns.

Porém, esse período é tido como não muito fácil porque, próximo ao nosso aniversário, entramos em um processo de encerramento de ciclo. A cada ano você renasce e, nesse momento, encerra-se um ciclo. Por isso, vale a pena refletir sobre seu momento atual, rever questões e comportamentos, analisar como você estava no ano que passou e quais foram suas ações até aqui.

O “inferno astral” é um período de colheita que não precisa ser visto como ruim, mas que traz a necessidade de observar seu eu interno nesse período de encerramento do seu ano pessoal. E por ser um momento de recolhimento e internalização, a dica é tomar cuidado com as próprias ações. Olhe para suas questões e perceba como foram seus últimos meses e o que faltou na conscientização sobre quem você é – por mais difícil que isso possa parecer.

Eu, particularmente, acredito que há uma egrégora sobre esse novo ciclo ; não tem como começar o novo sem olhar para o velho. Portanto, é um momento de compreensão e até mesmo de evolução. Afinal, nada acontece à toa, não é mesmo? E para aprender e evoluir, você pode precisar ser forte e resiliente para encarar alguns perrengues da vida – principalmente nesse período.

E no amor

Como explicado acima, o inferno astral é uma fase que exige maior entendimento sobre você e as direções do seu caminho no próximo ano. E, no amor , também é importante perceber nossas ações e tomar cuidado com posturas que possam trazer dificuldades para o relacionamento.

Já que é um momento de reflexão, avalie toda a força dessa relação que você está vivendo, reflita também sobre seus comportamentos e reais sentimentos, o quanto você está se dedicando nesta relação, ou até mesmo como esse amor reverbera em você – essa tomada de consciência é importante inclusive para os relacionamentos em geral.

Será que é um momento para, de repente, dar um passo mais alto na relação? Ou até mesmo terminar um relacionamento que já está frágil?

O fato é que, para o relacionamento, também vale aproveitar essa fase para observar suas emoções e o quanto essa relação é importante na sua jornada, tomar cuidado com o ciúmes em excesso ou briguinhas bobas sem fundamentos. É um momento para estabelecer um equilíbrio, se tornar consciente de si mesmo e das próprias vontades.

Portanto, saiba que é normal se sentir perdido ou em uma busca por mudanças durante o que chamamos de inferno astral, mas este é um momento para autoavaliação; lembre-se que esse momento é pessoal! Primeiro olhe para dentro e compreenda qual sua contribuição nessa relação, seja sincero com você. Pé no chão mesmo, sabe?

E se seu amor for o signo do seu inferno astral, lembre: o tal inferno astral é pessoal, e se seu amor for do signo que rege esse momento seu, use a sabedoria, percebas seus comportamentos e aproveite o momento de observação para entender o que precisa ser evitado para evitar desequilíbrios.

Ou seja, em vez de ver o inferno astral como um momento negativo, aproveite para usá-lo como impulso para se transformar na sua melhor versão e entender que a vida está te trazendo a oportunidade de compreender melhor algumas questões sobre você.

Não é um momento de tomar decisões ou iniciar projetos, tenha atitudes que te ajudarão a se manter em harmonia com aquilo que você busca para sua transformação. A saída é para dentro.

Texto: Renata Prado, psicanalista e taróloga

Instagram: @renataprado.oficial

