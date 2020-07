Inferno astral no amor: saiba como lidar com parceiro do signo “incompatível”

Você se apaixonou por alguém especial, porém o jeito de ser da pessoa é completamente diferente do seu? Às vezes, os opostos se atraem, como já dizia o ditado popular. Mas, em alguns casos, a explicação pode ser encontrada no Zodíaco. Isso mesmo! Talvez o signo dela seja o seu inferno astral no amor.

Muita calma nessa hora! Isso não significa que o relacionamento de vocês está fadado ao término ou brigas constantes. Na realidade, em situações como essa, é possível que aconteça até um equilíbrio de emoções e vivências. Contudo, é importante entender como conduzir a relação, sabendo o que esperar do companheiro em suas atitudes diárias.

Conheça as características do seu inferno astral no amor

Áries (21/03 a 20/04)

A pessoa desse signo não pensa muito antes de agir e se deixa levar pela impulsividade. Tente não encanar e nem queira dominá-la. Relaxe! Não tenha tanto ciúme, o que é típico do signo de Touro. Aproveite os momentos ao lado do seu amor e o romance será intenso.

Touro (21/04 a 20/05)

Esse signo é bastante possessivo e teimoso, e tem dificuldade para lidar com o seu jeito popular e comunicativo de ser. Mostre ao seu amor que você é fiel e leva a relação a sério, mesmo que goste de conversar com todo mundo, e que sente segurança ao lado dele.

Gêmeos (21/05 a 20/06)

Enquanto você se entrega de cabeça no que faz, a pessoa geminiana é instável e muda de ideia o tempo todo. Se respeitar o seu espaço e controlar o ciúme, ela vai acabar cedendo aos seus carinhos. Aposte nas conversas, pois esse signo é bastante comunicativo.

Câncer (21/06 a 21/07)

De acordo com o inferno astral no amor, esse signo é sensível e carente, e pode se sentir desprezado e magoado pelo seu jeito autoritário e orgulhoso. Tenha paciência com as mudanças de humor de Câncer e evite discutir. Retribua o carinho e mostre o quanto o seu amor é importante na sua vida. Assim, esse signo a tratará com muita paixão e mimos.

Leão (22/07 a 22/08)

Vocês dois são teimosos, mas esse signo é bastante orgulhoso e não suporta receber críticas. Dê o braço a torcer de vez em quando e procure elogiar mais as qualidades dele. Como adora ser valorizado, se tornará muito mais generoso e cuidará de você com paixão.

Virgem (23/08 a 22/09)

A pessoa virginiana é metódica, segura e determinada, enquanto você demora mais para tomar uma decisão. Encare as críticas e as cobranças com paciência e use seu charme para fazer esse signo se soltar mais, já que tem dificuldade em demonstrar seus sentimentos.

Libra (23/09 a 22/10)

Esse signo é romântico e carinhoso, mas gosta de ir com calma. Seu jeito intenso e explosivo pode decepcionar você. Respeite o tempo dele, ok? Controle o ciúme, pois ele é bastante sociável. Mas, é fascinado pelo seu jeito sensual e tem muito romantismo.

Escorpião (23/10 a 21/11)

A pessoa desse signo é ciumenta e muito controladora, enquanto você ama a liberdade. Pense mais antes de falar e agir, para não causar briga, pois quem é de Escorpião perde a paciência rapidinho. Quando estiverem juntos, aproveite a companhia do seu amor, pois esses momentos serão bem intensos.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Você é a prudência em pessoa, mas quem é desse signo é pura aventura. Não costuma planejar e curte viver com adrenalina e emoção. Tente viver com mais leveza e descontração quando estiver com seu amor. Dê um tempo pra seriedade e deixe o momento rolar naturalmente.

Capricórnio (22/12 a 20/01)

A pessoa desse signo não tem muita paciência para novidades e costuma ser mais séria e reservada. Com paciência, mostre que uma pausa nos assuntos sérios também faz bem, e que isso pode contribuir bastante para um futuro promissor, pois melhora o desempenho.

Aquário (21/01 a 19/02)

O jeitão agitado e independente desse signo pode não corresponder às suas necessidades afetivas, já que você curte estar sempre juntinho. Mas não significa que essa pessoa não goste de você. Controle a insegurança e irá superar essa impressão. Inove no lance, pois esse signo adora novidades.





Peixes (20/02 a 20/03)

A pessoa pisciana é muito sensível e fica magoada com facilidade. Como o seu signo é impulsivo, tente contar até dez antes de expressar sua opinião. Respeite o ritmo desse signo e controle seu jeito mandão. Se conseguir manter a calma, vai receber muito amor e carinho desse signo.