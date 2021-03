Indústria de embalagens investe na geração de energia para reduzir custos de produção

O projeto de investimento aprovado pelo Bandes contempla a instalação de uma planta de geração de energia solar fotovoltaica de 504,9 kWp de potência. O sistema tem o objetivo de geração de energia elétrica para atendimento do maquinário da empresa e a injeção de excedente de energia na rede da concessionária distribuidora de energia, caracterizando o sistema de compensação de energia elétrica.

De acordo com o proprietário da Magnatech, Robson Barcelos Regiani, a expectativa com o investimento é a melhora na produtividade. O empresário destaca que a disponibilidade de linhas de financiamento ofertadas pelo banco contribui para que a empresa possa investir e planejar suas ações de forma a conquistar competitividade no mercado.

“Essenciais para micro, pequenas e grandes empresas, o financiamento e as condições especiais de pagamento oferecidos pelo Bandes têm contribuído significativamente para alavancar a economia capixaba e do Brasil. Ao possibilitarem não só a criação de novos negócios, mas também sua ampliação e modernização, esses recursos ajudam a fomentar a geração de empregos e receita, e a tornar as empresas mais inclusivas e sustentáveis. Graças ao suporte do Bandes, a Magnatech ampliará a sua produção e a sua área de atuação, e investirá em energia renovável na sua sede, dando sua contribuição para a preservação de recursos naturais e promovendo ainda mais o desenvolvimento sustentável da nossa economia”, ressalta o empresário.

A Magnatech atua na fabricação de embalagens plásticas com destaque para presentes, sacolas em geral, setor alimentício, especialmente frangos congelados e biscoitos, e construção civil, com destaque para fábricas de argamassa. Destaca-se como um de seus diferenciais no mercado por ser a única empresa capixaba autorizada a fabricar embalagens utilizadas para comportar/armazenar alimentos. Seus principais clientes estão localizados nos estados na região Sudeste e em Recife, em Pernambuco.

Esta não é a primeira parceria entre o Bandes e a empresa. A Magnatech já contou com as linhas de financiamento do banco de desenvolvimento capixaba para o investimento em maquinário.

“O Bandes atua diretamente no setor de energia, com linhas de financiamento específicas para indústria, comércio e serviços. Com o aumento do custo da energia no Brasil, muitos empresários buscam instalar placas fotovoltaicas, aliando esse investimento à modernização e à ampliação de suas instalações e seus processos produtivos”, afirma o gerente de Negócios do Bandes que atende ao setor, Mario Augusto Jantorno.

