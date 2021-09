Indígenas protestam contra marco temporal

Cerca de 300 indígenas, representando as 12 aldeias de Aracruz, estiveram nesta quarta-feira (1º), na Assembleia Legislativa (Ales), para se manifestar contra a tese do marco temporal e o Projeto de Lei (PL) 490/2007, apresentado no Congresso Nacional, que altera o Estatuto do Índio no que trata da competência para a homologação de terras indígenas.

Os indígenas ficaram inicialmente concentrados na escadaria do prédio do Legislativo e, posteriormente, no interior da Casa, no andar térreo. O coordenador da comissão de caciques das tribos guaranis e tupiniquins de Aracruz, José Luiz Ramos, garantiu que para defender o território os indígenas vão à luta até a morte, pois a terra está homologada e registrada em cartório. Para ele, a definição do marco temporal é de interesse das grandes empresas. Lembrou que há ainda a luta por demarcação encampada pelos indígenas de Cachoeiro do Itapemirim e os botocudos de Linhares.

Ramos disse que a manifestação em frente à Ales é para chamar a atenção das autoridades, ministros, deputados e para dar visibilidade à luta contra a tese do marco temporal, que está sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso, os manifestantes são contra o PL 490, que tramita no Congresso, e, entre outros pontos, transfere a competência para a homologação de terras indígenas, atualmente do Executivo, para o Congresso.

A proposta havia sido arquivada em 2018, mas em 2019 teve tramitação retomada após ser considerada constitucional pela CCJ. A matéria aguarda votação no Plenário da Câmara e, se aprovada, ainda deverá passar por análise do Senado.

Para a liderança, a apreciação da matéria “é prejudicial, porque mesmo que não atinja a gente aqui, pode atingir um parente de outra tribo. A gente não pensa num território só para a agricultura, numa terra só para sobreviver. A terra é vida, a terra é a mãe. A gente tem medo que eles possam destruir o que nós temos. Medo de perder não temos porque estamos aqui antes de 1500”, afirma. Ramos ainda considera que a matéria deveria “ser votada contra os invasores e não contra o pessoal originário da terra”.

Riscos de perdas

O risco de perda das terras indígenas em Aracruz pelos guaranis e tupiniquins ocorreria se qualquer cidadão reivindicar na Justiça parte ou o todo dos 18 mil hectares ocupados atualmente. Isto aconteceria se o STF aceitar o questionamento feito pelo governo de Santa Catarina sobre uma ocupação de terra no estado. É o que explica o vereador indígena tupiniquim de Aracruz, eleito pelo PT, Vilson Jaguareté.

“O marco temporal, se passar da forma que está, vai dar condições das pessoas que perderam a terra [para os indígenas] no passado de reivindicar na Justiça. Os indígenas só teriam [direito], como é nosso caso, se nós estivéssemos ocupando a terra antes de 1988”, esclareceu Jaguareté.

A deputada Iriny Lopes (PT), presidente na Assembleia Legislativa da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, explicou que o que está acontecendo neste momento pode prejudicar os guaranis e os tupiniquins, pois seriam anuladas as homologações feitas em dezembro de 2010, pelo então presidente Lula.

“A tentativa é, efetivamente, roubar as terras dos indígenas e nós não podemos nos calar diante disso. Nós esperamos que o Supremo enterre de vez essa tentativa de ter como período demarcatório a Constituição de 1988 e que prevaleça o que está na Constituição de hoje e não só as terras homologadas até 1988”, defendeu a deputada petista.

Marco temporal

Tramita no STF questionamento sobre a ocupação da Terra Indígena Xokleng Ibirama-Laklãnõ, no interior de Santa Catarina. O argumento é de que só podem ser consideradas terras indígenas aquelas que foram ocupadas antes da Constituição de 1988.

Se o Supremo aceitar o questionamento, a decisão servirá como base para todas as decisões futuras de centenas de processos em tramitação na Justiça, o que colocará em questão as homologações realizadas após 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição.

Com base nessa possibilidade de fixação do marco temporal até 1988, o movimento indígena de todo o país se mobiliza para que o STF não aceite tal questionamento feito pelo governo de Santa Catarina.